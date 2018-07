Na web com Ai Weiwei

Mais célebre entre os ativistas chineses atingidos pela onda de repressão que tomou conta do país a partir do ano passado, o artista Ai Weiwei tem um talento único para subverter as punições a que é submetido. Seu mais recente gesto foi escancarar sua intimidade com a instalação de webcams em diferentes áreas de sua casa, incluindo a cama onde dorme. As imagens são transmitidas 24 horas por dia no site weiweicam.com. O gesto ironiza a vigilância a que está sujeito faz com que as 15 câmeras de vigilância instaladas na rua de sua casa percam a relevância.

“Quando eu fui preso, ninguém sabia onde eu estava. Minha família, meus amigos, meus colegas, ninguém tinha nenhuma informação. Por isso eu quis que as pessoas me vissem nesse momento especial. Elas podem me ver até quando estou dormindo e constatar que não estou em perigo”, disse Ai Weiwei ao Estado na tarde de ontem, em entrevista que foi captada por uma das webcams colocadas em sua mesa de trabalho:



Ai Weiwei usou a instalação das câmeras para marcar o aniversário de um ano de sua detenção, ocorrida em 3 de abril de 2011 no aeroporto de Pequim. O artista passou 81 dias desaparecido, sem contato com sua família. Mas o governo não o acusou de subversão, à diferença de outros ativistas presos no ano passado. O suposto crime de Ai Weiwei foi a sonegação de impostos. No dia 1? de novembro, o artista recebeu notificação para pagar o equivalente a US$ 2,4 milhões em tributos atrasados e multas.

A cobrança desencadeou uma onda de solidariedade ao artista, que em 15 dias arrecadou US$ 1,4 milhão em doações de 30 mil chineses, em uma claro gesto político de desafio ao governo. A “vaquinha” foi suficiente para o depósito de US$ 1,3 milhão necessário para apresentação de recurso contra a decisão.

No dia 18 de novembro, as autoridade chinesas abriram nova frente de ataque a Ai Weiwei e passaram a investigá-lo sob acusação de pornografia, em razão de uma foto na qual ele e quatro mulheres aparecem nus. Na época, o artista sustentou que “nudez não é pornografia”. Nos dias seguintes ao da acusação, mais de cem chineses publicaram fotos de si próprios nus ou seminus em site dedicado à defesa do artista, em outro exemplo de contestação política.