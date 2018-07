Tibetanos se imolam em protestos contra a China

Uma monja tibetana morreu na segunda-feira depois de atear fogo ao próprio corpo em defesa da independência do Tibete e da volta do dalai lama à região, no nono caso semelhante registrado desde março, segundo entidade ligada aos tibetanos no exílio. De acordo com o mesmo grupo, no domingo a polícia feriu a tiros dois homens que participavam de manifestação contra a política chinesa em relação aos tibetanos. Todos os casos ocorreram na província de Sichuan, fora da área delimitada como Região Autônoma do Tibete pelas autoridades de Pequim. O centro do descontentamento é a cidade de Aba, onde está localizado o mosteiro Kirti, de onde saiu a maioria dos monges ou ex-monges que atearam fogo a seus corpos desde março. Dos nove, cinco morreram.

Tenzin Wangmo, 20, foi a primeira mulher tibetana a imolar-se, prática que começou a ser utilizada pelo grupo na China em 2009, quando um caso foi registrado. Em 2011, o primeiro episódio foi protagonizado pelo monge Phuntsog, 21, que morreu em consequência das queimaduras.

O gesto levou o governo de Pequim a prender e enviar a sessões de “reeducação patriótica” 300 religiosos do mosteiro de Kirti, muitos dos quais não retornaram, segundo a entidade de defesa dos direitos humanos Human Rights Watch.

“Os protestos no Tibete estão aumentando e se espalhando”, escreveu em nota divulgada na segunda-feira Stephanie Brigden, diretora do grupo Free Tibet, com sede em Londres. “Os atos de imolação não estão ocorrendo de maneira isolada, protestos foram registrados em regiões vizinhas e convocações para protestos mais amplos estão aumentando”, acrescentou.

Em briefing regular com a imprensa ontem, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Liu Weimin, disse não ter informações sobre os casos recentes, mas ressaltou considerar “imoral” a “promoção e encorajamento” de danos à vida. A presença militar no Tibete e o controle governamental em áreas tibetanas na província vizinha de Sichuan aumentaram desde os protestos contra a China que chacoalharam a região em março de 2008 e provocaram a morte de 18 pessoas, além de deixar dezenas feridas.

Líder espiritual dos tibetanos, o dalai lama fugiu da região em 1959, depois de um levante fracassado contra o domínio chinês. Desde então, está proibido de voltar ao país. As autoridades de Pequim o classificam de separatista e reprimem qualquer manifestação pública de veneração a sua imagem, o que agrava o ressentimento dos tibetanos contra os chineses.

De acordo com o novo líder político dos tibetanos no exílio, Lbsang Sangay, os incidentes indicam o grau de desespero em relação à atual situação do Tibete. A Human Rights Watch sustenta que a cidade de Aba tem sido alvo de ações de segurança “brutais”, com prisão arbitrária de monges, presença policial constante dentro dos mosteiros e monitoramento das atividades religiosas, o que estaria exacerbando a tensão na região.