Dilma, Obama e os ovinhos de Páscoa

A presidente Dilma Rousseff não será tratada pelo governo dos Estados Unidos da mesma forma que os líderes Hu Jintao, da China, e Manmohan Singh, da Índia. Sua visita a Washington, nesta segunda-feira, não será classificada como “de Estado”. Apenas será “oficial”. Não terá banquete a rigor nem discurso no Congresso americano, em uma clara indicação da dificuldade de Washington em ver no Brasil um real e confiável parceiro estratégico.

O formato da primeira visita de Dilma à Casa Branca, entretanto, traz uma tentativa do presidente americano, Barack Obama, de criar uma relação de confiança e de franqueza com a líder brasileira. Depois do encontro oficial, Dilma será conduzida por Obama para um almoço na ala residencial da Casa Branca. Enquanto as conversas rolarem, milhares de crianças estarão correndo e gritando pelos jardins da Casa Branca em busca de ovos de chocolate. O Easter Egg Roll é uma tradição no dia seguinte à Páscoa desde 1878.

Nada garante a construção de real confiança entre Dilma e Obama, a partir dessa visita, nem que as relações entre os dois países possam se tornar mais azeitadas e menos marcadas pelas divergências. Como lembra Paulo Sotero, diretor do Instituto Brasil do Woodrow Wilson Center, FHC e Clinton mantiveram uma boa relação pessoal, útil especialmente quando o Brasil vivenciou a crise cambial de 1999. A alardeada “química” entre os presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e George W. Bush, no entanto, não trouxe resultados práticos para nenhum lado.

“Pode até haver boa relação entre Dilma e Obama. Mas será o interesse dos governos que vai mover a relação bilateral”, afirmou Sotero. “Obama e Dilma não precisam se tornar almas gêmeas”, emendou o presidente honorário do Interamerican Dialogue, Peter Hakim.

A última visita de Estado de um presidente brasileiro aos EUA foi em 1995, quando Fernando Henrique Cardoso encontrou-se com o então líder americano, Bill Clinton. Obama foi recebido em Brasília em uma visita de Estado menos protocolar, em março do ano passado. Esse tipo de evento pode ser realizada uma única vez a um determinado país durante o mandato presidencial. Nas Repúblicas, envolve a visita à sede dos três Poderes. Embora a Casa Branca tenha formalmente cortado esse tratamento neste ano, por causa da eleição presidencial nos EUA, o primeiro-ministro britânico, David Cameron, foi recebido com essas honras em março, mesmo sendo chefe de governo.

João Augusto de Castro Neves, analista do Eurasia Group, pondera ser o gesto, em diplomacia, pra lá de importante. O Brasil precisa, em seu ponto de vista, do “reconhecimento americano de ter se tornado um novo poder mundial”. Trata-se de algo concedido por Washington à Índia – país detentor de arma atômica, sem compromisso com o Tratado de Não-Proliferacão Nuclear, parceiro dos EUA em um acordo nesse campo e apoiado por Obama para ingressar no Conselho de Segurança como membro permanente.

Mas, neste momento, o fato de a visita de Dilma não ser de Estado pode até ajudar. “Isso permitirá a ambos tratar mais de negócios “, avaliou Castro Neves. Carl Meachan, especialista em América Latina no Senado americano, vê no tratamento para a visita de Dilma um sinal de “fracasso” do governo Obama em dar o significado e a importância que o Brasil tem hoje para os próprios EUA e para o mundo. “É óbvio que a visita de Dilma deveria ser de Estado”, afirmou.

Para Hakim, a diferença de tratamento pode ser vista até como um “certo insulto”, embora o Itamaraty insista ter havido comum acordo sobre o formato da visita. No final das contas, para Hakim, será como uma “visita a Ipanema”. “Eles vão conversar, tirar fotos. Mas, no dia seguinte, não haverá nenhum resultado, exatamente como aconteceu na época de Clinton e de Bush.”

