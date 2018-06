Trump erra Twitter da filha e leva bronca de ativista britânica

O amor de Donald Trump pela filha Ivanka e sua paixão pelo Twitter resultaram em um equívoco e uma bronca: o presidente eleito dos Estados Unidos mencionou o perfil de uma britânica que tem o mesmo nome de sua herdeira e recebeu uma resposta desconcertante.

A confusão começou quando o líder republicano que tomará posse na sexta-feira registrou um tuíte de outro americano, Lawrence Goodstein, com elogios a ele e à filha. Goodstein, que foi identificado pela imprensa após o episódio como um fisioterapeuta de Massachusetts, utilizou a identificação @Ivanka, que pertence, na verdade, a Ivanka Majic, uma consultora digital que vive no balneário de Brighton.

A mensagem afirmava que a filha do magnata – que utiliza na rede social a identificação @IvankaTrump – é uma pessoa “formidável” e “uma mulher que tem personalidade e classe”. Ao ler a mensagem endereçada por engano a ela na noite de segunda-feira, a Ivanka britânica decidiu responder com uma mensagem dura para Trump: “E o senhor é um homem com muitas responsabilidades. Posso sugerir mais cautela no Twitter e mais tempo aprendendo sobre as mudanças climáticas?”

“São meus 15 minutos de fama e decidi utilizá-los assim”, afirmou a consultora digital ao jornal britânico Guardian. Segundo a publicação, ela já trabalhou para o Partido Trabalhista do Reino Unido. O número de seguidores da “Ivanka britânica” duplicou em poucas horas após a mensagem de Trump e sua respostas. Na manhã de hoje, saltou para quase 6 mil. Após a “bronca” no presidente eleito, ela publicou gráficos sobre o aquecimento global e as consequências das mudanças climáticas para o mundo.

O tuíte do fisioterapeuta americano que provocou o erro de Trump foi apagado e o perfil do médico, esvaziado. O presidente eleito não comentou, posteriormente, as mensagens, mas a menção a Ivanka Majic foi mantida.

Ivanka Trump, de 35 anos, é uma empresária e ex-modelo que tem tomado a frente de diversos aspectos da transição presidencial para o mandato de seu pai. Ela delegou o comando de sua empresa de roupas e se mudou para Washington com o marido, Jared Kushner, que Trump nomeou como futuro assessor da Casa Branca. / AFP