O que a eleição de Trump ensinou aos EUA

A eleição do magnata republicano Donald Trump para presidente dos Estados Unidos mostrou sete fatos sobre o país, segundo a rede de TV CNN. Veja quais são:

1 – A volta do nacionalismo

A maré do nacionalismo, desencadeada pela estagnação econômica na Europa Ocidental, atravessou o Atlântico. Um dos líderes do Brexit, Nigel Farage, fez campanha para Trump. Após sua vitória, políticos de extrema direita na França,Alemanha, Hungria e Grécia o parabenizaram. O movimento não é inédito. Nos anos 30, Father Coughlin e Charles Linderbergh promoveram a xenofobia e o extremismo de direita em voga na Europa Totalitária.

2 – Confusão política

Ao longo da campanha, Trump adotou diferentes posições em políticas públicas, que diferem do que é tradicionalmente defendido pelo Partido Republicano. Entre elas estavam a crítica à Guerra do Iraque e a manutenção da política de seguro social, o que o afastou da cúpula do partido.

3 – A força da ‘maioria silenciosa’

A maior parte dos repórteres que acompanhou a campanha de Trump acreditava que sua promessa de “maioria silenciosa” era uma bravata. Por mais que eles tenham sido surpreendidos, o fato é que a eleição não se limitou apenas a disvcordâncias sobre política. O envolvimento cada vez mais distante com a política possibilitou que a retórica agressiva e barulhenta de Trump cativasse muitos eleitores.



4 – Desinteresse na política

A participação na eleição deste ano foi a menor desde 1996. Apenas 55% dos americanos votaram. A própria campanha de Trump admitiu que o foco na reta final foi convencer os eleitores de Hillary que não compensava sair de casa para votar.

5 – A era da pós-verdade

Trump chegará à Casa Branca como um dos maiores mentirosos da política. Checagens de fatos mostram que ele distorceu, mentiu e provocou seus rivais em níveis inéditos. Atacou minorias e depois voltou atrás. E mesmo com tudo isso, saiu vencedor.

6 -o poder das redes sociais

A mobilização por meio de redes sociais superou as doações bilionárias. A campanha de Bernie Sanders foi um exemplo disso. Trump, por outro lado, usou o Twitter como ferramenta de mobilização política e soube explorar as características das redes em favor de seu discurso político.

7 – A vulnerabilidade do pluralismo democrático

Nos últimos dias da campanha, Trump chegou a dizer que não aceitaria a derrota e falou em fraude, incitando seus partidários a verificá-las “em certas áreas”. Chamou imigrantes latinos de estupradores e teceu comentários sexistas sobre mulheres. Alguns de seus assessores têm visões antissemitas. Por mais que os eleitores de Trump não sejam racistas, eles colocaram os racistas em evidência.