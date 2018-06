Americanos acreditam que Hillary e Trump são incapazes de unificar o país

NOVA YORK – A incontestável maioria dos eleitores americanos estão descontentes com a atual situação da política no país e muitos duvidam que qualquer um dos candidatos dos principais partidos – Hillary Clinton pelo democratas ou Donald Trump pelo republicanos – terá a capacidade de unir o país depois de uma campanha considerada entre as piores da história dos Estados Unidos.

Estas conclusões são de uma pesquisa encomendada por New York Times/CBS que mostra um cenário sombrio de descontentamento que pode afetar pelo menos o início do mandato do próximo presidente americano. Mais de 8 em cada 10 eleitores disseram que a campanha os deixou insatisfeitos ao invés de animados e essa crescente toxicidade ameaça o vencedor da eleição do dia 8.

Além disso, a maioria dos eleitores ouvidos no levantamento também considera tanto Hillary quanto Trump candidatos desonestos e os vê de forma desfavorável.

Outro dado interessante confirmado pela pesquisa é que cerca de 40% dos eleitores de Trump dizem que não devem aceitar o resultado da votação caso ele perca, um número relativamente baixo considerando que o republicano tenta convencer seus eleitores há várias semanas de que as eleições “estão fraudadas”. Entre esse público, pouco mais de 25% disseram que provavelmente não aceitarão o resultado se Hillary vencer – e destes, 40% têm pouca ou nenhuma confiança no sistema de contagem do votos do país.

A pesquisa também confirmou que diante da possibilidade de serem derrotados na campanha presidencial pela terceira vez consecutiva, a maioria dos republicanos, 85%, considera que o partido está dividido, enquanto que apenas 14% acham que ainda há união na legenda.

O levantamento foi feito por telefone em todo o país e ouviu 1.333 eleitores registrados entre 28 de outubro e 1º de novembro, tanto em linhas fixas quanto em telefones celulares. A margem de erro é de 3% para todos os cenários pesquisados. / NYT