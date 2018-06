Após receber apoio de Obama, Hillary troca acusações com Trump no Twitter

WASHINGTON – A batalha presidencial nos Estados Unidos entre os prováveis candidatos Hillary Clinton e Donald Trump ainda não começou oficialmente, mas no Twitter a disputa já foi iniciada.

Depois de receber o apoio do presidente Barack Obama na quinta-feira para sucedê-lo na Casa Branca, Hillary escreveu no Twitter que estava honrada pelo suporte e “animada e pronta”.

Trump, que fez uso extensivo da rede social durante sua campanha presidencial, aproveitou a oportunidade para responder. “Obama acabou de apoiar a desonesta Hillary. Ele quer mais quatro anos de Obama – mas ninguém mais quer!”.

Obama just endorsed Crooked Hillary. He wants four more years of Obama—but nobody else does! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 9, 2016

Hillary respondeu rapidamente: “Apague sua conta”, em um tuíte para seus mais de 6,7 milhões de seguidores. Em minutos, a frase tornou-se a mais popular de Hillary, com mais de 410 mil retuítes e 500 mil curtidas.

Republicanos correram para ajudar seu provável candidato, atacando o uso da conta de e-mail pessoal de Hillary quando ela foi secretária de Estado. “Se alguém sabe como usar a tecla delete, é você”, escreveu o chairman do Comitê Republicano Nacional, Reince Priebus.

A ex-secretária de Estado disse repetidamente que escolheu “não manter” cerca de 30 mil e-mails que seus advogados consideraram pessoais, o que tem sido interpretado como se ela tivesse os apagado.

.@HillaryClinton If anyone knows how to use a delete key, it's you. — Reince Priebus (@Reince) June 9, 2016

Mais tarde, Trump retomou a batalha e escreveu: “Quanto tempo sua equipe de 823 pessoas levou para pensar isso – e onde estão os 33 mil e-mails que você apagou?”. /Reuters

How long did it take your staff of 823 people to think that up--and where are your 33,000 emails that you deleted? https://t.co/gECLNtQizQ — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 9, 2016

