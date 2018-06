Após série de críticas, equipe de Trump investe em plano de contenção de danos

WASHINGTON – Em aparente estratégia para conter os danos causados pelo candidato Donald Trump, a campanha republicana revelou nesta sexta-feira, 5, a equipe econômica que comporá um eventual governo do magnata. Ao mesmo tempo, os assessores de Trump reforçaram o papel do vice, Mike Pence, como figura escalada para apagar incêndios, após sucessivos ataques do magnata que não pouparam nem colegas de partido.

O jornal Washington Post destacou que se trata de uma equipe de bilionários investidores e homens de negócio que atuarão como conselheiros econômicos, composta por 13 homens e nenhuma mulher. O jornal destacou que a escolha leva nomes de peso para a campanha de Trump, mas também pode afetar seu “apelo populista” à classe média americana.

O Post destacou ainda que há seis nomes “Steve” na equipe e apenas um acadêmico – Peter Navarro, da Universidade da Califórnia, especializado em negócios com a China. A agência Associated Press destacou o nome de John Paulson, um bilionário do fundo de hedge, que fez fortuna apostando contra hipotecas de alto risco quando a economia americana caminhava para o colapso, em 2007.

No mesmo comunicado, Trump afirmou que apresentará seu plano para “impulsionar a economia” na segunda-feira. A iniciativa veio à tona após uma série de apelos dentro do partido para que Trump mude o rumo de sua campanha, marcada por uma série de polêmicas que o fez cair nas pesquisas.

O anúncio também tentou dividir a atenção com o último relatório do governo americano, divulgado ontem. Segundo ele, o emprego no país aumentou mais do que o esperado em julho e a renda avançou, o que deve reforçar as expectativas de aceleração do crescimento econômico este ano.

Ao comentar os novos números da economia, a candidata democrata, Hillary Clinton, disse que o presidente Barack Obama não está reivindicando todo o crédito que merece por “conduzir a nação para superar uma recessão paralisante”.

Na estratégia republicana, a campanha conta com um nome importante, o de Pence. Em seu papel de apaziguador, ele já analisa uma “lista” de veículos de mídia evitados por Trump, dizendo que a campanha está debatendo uma mudança de rumo. No domingo, enquanto o magnata trocava farpas com os pais do capitão Humayun Khan, Pence emitiu um comunicado louvando o militar, que chamou de “herói americano”.

Na quarta-feira, Pence ofereceu seu apoio à reeleição do presidente da Câmara dos Deputados, Paul Ryan, que ocupa o mais alto cargo eletivo entre os republicanos, depois de Trump enfurecer muitos líderes partidários por se recusar a fazê-lo. A campanha informou que o magnata reveria sua posição ontem.

Irã. Ainda hoje, Trump admitiu que se equivocou a respeito das imagens de vídeo às quais fez referência ao afirmar que Washington pagou US$ 400 milhões ao Irã como resgate para obter a libertação de cinco prisioneiros americanos.

Em um mea-culpa pouco habitual, ele disse que se equivocou sobre as imagens que mencionou em um comício na Flórida que, segundo ele, seria do momento em que o “dinheiro era descarregado de um avião”.

O caso foi energicamente negado pelo Departamento de Estado e pelo presidente Obama, que asseguraram que se tratou de um pagamento em função de uma antiga disputa comercial, dentro do acordo internacional sobre o programa nuclear iraniano. / REUTERS, AP e W. POST