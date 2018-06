Artigo: O poder normalizará Donald Trump?

Paulo Sotero*

Donald Trump elegeu-se demolindo premissas, pesquisas de opinião e adversários. Sua campanha derrotou o establishment de seu Partido Republicano e destroçou a poderosa máquina política democrata comandada por Hillary e Bill Clinton e um bem avaliado Barack Obama. Trump começa sua administração com a pior avaliação de um presidente recém-eleito, sem ter feito esforço para melhorá-la. Ao contrário, continuou em campanha insultando opositores, criticando aliados dos EUA, afagando inimigos e repetindo que “tornará a América grande novamente”, sem dar detalhes.

A imprevisibilidade, parente da instabilidade, tem funcionado bem para Trump. Combina com seu ego avantajado, que o surpreendente triunfo tornou ainda maior. Ocorre que a noção do governo dos EUA como gerador de instabilidade em casa não tem parâmetro recente, não corresponde aos interesses do país, nem é aceitável para os americanos. Analistas como meu colega Aaron David Miller, do Wilson Center, acreditam que a postura é tática. Seria uma maneira barata e eficaz de criar tensão para vender distensão, ou pôr e tirar o bode da sala para mostrar serviço e obter ganhos políticos. Mas tem prazo de validade.

Trump “ascendeu ao poder de forma não convencional, sem experiência de governo, mas terá sobre os ombros a responsabilidade de manter a prosperidade e a segurança dos EUA num mundo perigoso”, disse Miller. Isso pressupõe previsibilidade e confiança, e o novo líder terá agora de produzir o que prometeu, a começar pela economia. “Esperarei até o presidente americano tomar posse e então trabalharemos com ele em todos os níveis”, disse a chanceler alemã Angela Merkel, criticada por Trump pelo “erro catastrófico” que teria cometido ao acolher refugiados dos conflitos do Oriente Médio.

O presidente do Irã, Hassan Rohani, tratou como bravata as repetidas declarações do novo presidente sobre sua intenção de desfazer o acordo nuclear que os EUA e cinco outros países assinaram com Teerã. “Trump é só conversa”, disse o líder iraniano, segundo a CNN. A cautela de Merkel e a incredulidade de Rohani derivam do mesmo cálculo: as duras realidades do mundo e as dificuldades de governar acompanharão Trump à Casa Branca e o normalizarão. Apontam nessa direção as divergências que membros-chave do futuro gabinete de ministros manifestaram em suas audiências de confirmação no Senado em relação às posições declaradas de seu chefe sobre a Rússia, mudança climática, o muro na fronteira com o México, Otan, tortura e serviços de inteligência.

São administradores experientes e sabem que Trump terá de ser um líder mais convencional, dependente de um vasto aparato de inteligência e segurança, da cooperação de países amigos e aliados. Não há indício de que ele estenderá a mão a adversários para afirmar sua liderança num país que saiu da eleição mais dividido do que nunca e caminha em terreno político não mapeado. Conciliação não é o estilo do novo líder dos EUA.

