Artista que criou pôster icônico de Obama lança projeto anti-Trump

O artista americano Shepard Fairey, o homem por trás do icônico cartaz com uma foto estilizada do presidente americano, Barack Obama, e a palavra “hope” (esperança, em tradução livre), criado em 2008 e usado na primeira campanha à Casa Branca do democrata, lançou uma nova série de imagens para protestar contra o presidente eleito dos EUA, Donald Trump.

Ao contrário do que fez na véspera da eleição, em novembro, quando divulgou um pôster com uma foto de Trump e a palavra “demagogo”, desta vez Fairey criou cartazes focando nas minorias existentes nos EUA, que devem protestar contra a posse do republicano na sexta-feira, 20, e no sábado, 21.

As criações de Fairey fazem parte do movimento “We the People”, que inclui 18 artistas, e foram pagas pela ONG Amplifier Foundation para serem utilizadas nas manifestações contra “ódio, medo e racismo”, de acordo com informações do site Mashable.

Além disso, uma campanha no Kickstarter arrecadou mais de US$ 1,3 milhão para imprimir e distribuir os cartazes e para pagar por anúncios na edição de sexta-feira do jornal Washington Post “para que as pessoas possam carregá-los pelas ruas, pendurá-los nas janelas ou colá-los nas paredes”.

Além dos cartazes de Fairey, a série incluiu artes criadas por Ernesto Yerena e Jessica Sabogal.

Em sua página no Facebook, Fairey anunciou que sua galeria de arte, em Los Angelas, distribuirá versões impressas dos cartazes até o sábado. Quem tiver interesse também pode fazer o download dos cartazes de forma gratuita desde que eles não sejam usados de forma comercial.