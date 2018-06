Artistas mexicanos aderem à campanha de Hillary Clinton

Cláudia Trevisan,

Enviada Especial / Las Vegas, EUA

LAS VEGAS, EUA – Vicente Fernández é um dos mais célebres cantores mexicanos, vencedor de dois Grammy e de oito Grammy Latinos, os equivalentes musicais do Oscar. Aos 76 anos, ele faz parte da velha guarda que usa bigode, sombrero e costeleta. E na eleição do vizinho do Norte em que seu país ganhou um protagonismo inédito, Fernández decidiu entrar na campanha em favor de Hillary Clinton.

No mês passado, ele divulgou uma canção (veja abaixo) na qual pede aos compatriotas que vivem nos EUA votem na candidata democrata. “Com ela presidente, sempre teremos uma ponte”, diz um dos trechos da música, que em nenhum momento se refere de maneira direta ao republicano Donald Trump nem à sua proposta de construir um muro na fronteira com o México. “Sua voz é o seu voto”, diz Fernández no vídeo antes de começar a cantar.

Na quarta-feira, o mexicano estava em Las Vegas em um evento que reuniu parte da comunidade hispânica da cidade para assistir ao último debate entre Hillary e Trump antes da eleição presidencial do dia 8 de novembro. Depois do confronto com o republicano, a própria candidata subiu ao palco ao lado de Fernández.

Como em grande parte do Sudoeste americano, a herança hispânica é evidente nos próprios nomes que identificam o Estado e a cidade em que o debate presidencial foi realizado: Nevada e Las Vegas. Colonizada por espanhóis, a região só foi incorporada aos EUA em 1848.