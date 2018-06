Assessora de Trump se desculpa por plágio em discurso de Melania

Uma das assessoras da campanha de Donald Trump reconheceu nesta quarta-feira, 20, ter usado trechos da fala da primeira-dama, Michelle Obama, no discurso feito por Melania Trump na Convenção Nacional Republicana na noite de segunda-feira e pediu desculpas pelo plágio.

Melania Trump “sempre gostou” da atual primeira-dama e “leu para mim algumas passagens do discurso da sra. Obama pelo telefone como exemplo do que ela queria dizer na convenção”, explicou a assessora, Meredith McIver. “Eu escrevi essas passagens e depois incluí algumas delas no rascunho que, por fim, se tornou o discurso final”, contou.

“Não chequei os discursos da sra. Obama. Isso foi um erro meu e eu me sinto horrível pela confusão que causei”, afirmou em um comunicado divulgado pela equipe de Trump.

Meredith disse ainda que Trump negou-se a aceitar sua demissão, dizendo que “as pessoas cometem erros inocentes”.

“Peço desculpas pela confusão e histeria que meu erro causou”, observou. “Pessoalmente, admiro o modo que o sr. Trump lidou com essa situação e estou grata por sua compreensão.” / AFP