Campanha de Hillary critica diretor do FBI e pressiona por mais detalhes

WHITE PLAINS, NOVA YORK – A campanha presidencial de Hillary Clinton aumentou a pressão nesta terça-feira, 1º, sobre o diretor do FBI, James Comey, dizendo que se ele pode divulgar informações inconclusivas sobre a candidata democrata, pode fazer o mesmo com o rival republicano, Donald Trump.

Uma semana antes da eleição, a campanha de Hillary trabalha para conter os danos do anúncio de Comey na sexta-feira sobre novos e-mails que podem pertencer a uma investigação prévia sobre o uso por Hillary de um servidor privado enquanto era secretária de Estado.

O candidato republicano à Casa Branca aproveitou a revelação, que não indicou quaisquer atos irregulares de Hillary, intensificando suas críticas à rival e conquistando mais apoio à sua candidatura. Pesquisa da ABC/Washington Post divulgada nesta terça-feira mostra o republicano 1 ponto porcentual à frente da democrata.

O gerente da campanha de Hillary, Robby Mook, questionou o motivo de o diretor do FBI não ter divulgado informações sobre sua investigação sobre o papel da Rússia na eleição americana ou laços com Trump e seus assessores.

“Se você está no negócio de divulgar informações sobre investigações contra candidatos presidenciais, divulgue tudo que você tem sobre Donald Trump, divulgue a informação de sua relação com os russos”, disse Mook à CNN. “O diretor Comey precisa responder a isso.”

Autoridades têm investigado o papel da Rússia na campanha presidencial e quaisquer laços com Trump ou seus assessores, mas não encontraram ligações diretas ou conclusivas, relatou o New York Times na segunda-feira. Os Estados Unidos culpam a Rússia por ataques cibernéticos contra organizações do Partido Democrata. / REUTERS