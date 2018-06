Campos de batalha na eleição dos EUA em 2016

Carolina do Norte

Totalmente incerto, a Carolina do Norte deu os 15 votos no Colégio Eleitoral para Mitt Romney em 2012 e para Barack Obama, em 2008, em vitórias bem apertadas.

Colorado

Apesar de Hillary aparecer na frente nas pesquisas nesse Estado, especialistas consideram que ele ainda não está garantido e pode ser palco de disputa importante.

Flórida

Estado onde o voto latino é decisivo oscila entre republicanos e democratas. Hillary lidera as pesquisas na Flórida, mas a vantagem é pequena.

Iowa

Tão importante que a campanha democrata considerou esse Estado um dos principais para veicular os caríssimos anúncios de TV de fim de corrida eleitoral.

Michigan

Michigan, assim como New Hampshire e Pensilvânia, está entre os Estados que costumavam votar para os democratas, mas as mudanças econômicas e demográficas deixaram as portas abertas para uma chance republicana.

Nevada

Tem apenas seis votos no Colégio Eleitoral, mas poderão ser decisivos. O Estado tem ganhado muita atenção nessa campanha porque os dois lados acreditam que podem vencer nele.

New Hampshire

Hillary ganhou força nesse Estado após a Convenção Nacional Democrata, mas especialistas afirmam que o discurso de Trump para a classe trabalhadora branca no Estado pode ainda ter forte apelo.

Ohio

Nas últimas 13 eleições, o vencedor em Ohio levou a presidência. Hillary lidera no Estado, segundo as pesquisas, com cerca de 3 pontos porcentuais.

Pensilvânia

Retórica nacionalista de Trump tenta conquistar voto dos operários brancos. Hillary aposta no histórico: democratas venceram nas últimas 6 eleições no Estado.

Virgínia

Era reduto republicano até Obama vencer em 2008 e 2012. Para manter sequência, Hillary escolheu Tim Kaine, ex-governador de Virgínia, como vice da chapa.

Wisconsin

Republicanos não ganham as presidenciais em Wisconsin desde 1984, mas o partido acredita que a combinação entre o discurso de Trump e o apelo entre os trabalhadores brancos podem colocar o Estado no jogo este ano.