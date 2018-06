Confira o discurso de Hillary Clinton na íntegra após o resultado das eleições

Hillary Clinton falou em público nesta quarta-feira (09) pela primeira vez após o resultado das eleições dos EUA, que elegeram Donald Trump presidente. Confira seu discurso na íntegra:

“Obrigada, muito obrigada! Obrigada, meus amigos. Amo todos vocês também. Na noite passada, parabenizei Donald Trump e me ofereci para trabalhar com ele em prol do nosso país. Espero que ele seja um bom presidente para todos os americanos. Este não é o resultado que gostaríamos e pelo qual tanto lutamos. Me desculpem por não termos vencido esta eleição pelos valores e visões que compartilhamos, mas me sinto orgulhosa e grata por esta linda campanha que construímos juntos. Esta campanha enorme, diversificada, criativa e energizada. Vocês representam o melhor da América e ser sua candidata foi uma das maiores honras de minha vida.

Eu sei o quão desapontados vocês se sentem, porque eu me sinto assim também. Assim como milhares de americanos que investiram seus sonhos e esperanças nestes esforços. Isso é doloroso e será doloroso por um longo tempo, mas eu quero que vocês se lembrem: nossa campanha nunca foi sobre uma pessoa ou uma eleição. Foi sobre o País que nós amamos e sobre construir uma América que é cheia de esperança, inclusiva e de coração aberto.

Nós vimos que nossa nação está mais dividida do que pensávamos. Mas eu ainda acredito na América e sempre acreditarei. E se vocês acreditam, vocês precisam aceitar este resultado e olhar para o futuro: Donald Trump será o nosso presidente. Nós devemos dá-lo a chance de liderar. Nossa democracia constitucional protege a transferência pacífica de poder e nós não apenas respeitamos isso como valorizamos. Também protege outras coisas: o poder da lei, o princípio de que todos somos iguais em direitos e dignidade; liberdade de expressão. Nós respeitamos e compartilhamos estes valores também e devemos defendê-los.

E permitam-me adicionar. Nossa democracia constitucional demanda nossa participação, não apenas de quatro em quatro anos, mas durante todo o tempo. Então vamos, aos fins de semana, nos esforçar para manter ativas as causas nas quais acreditamos: fazendo com que a economia funcione para todos e não apenas para os que estão no topo, protegendo nosso país e nosso planeta e quebrando todas as barreiras que impedem qualquer americano de alcançar seus sonhos.

Nós passamos um ano e meio unindo milhões de pessoas de cada canto do nosso país para dizer com uma voz na qual acreditamos. Que o sonho americano é grande o suficiente para todos. Para pessoas de todas as raças e religiões, para homens e mulheres, para imigrantes, para pessoas LGBT e pessoas portadoras de deficiência. Para todos.

Agora, nossa responsabilidade como cidadãos é continuar fazendo nossa parte, construindo uma América melhor e mais forte. Eu sei que vocês vão fazer isso. Sou muito grata por estar junto com todos vocês. Eu gostaria de agradecer a Tim Kaine e Anne Holton por serem nossos parceiros nesta jornada. Foi uma alegria conhecê-los melhor e é reconfortante saber que Tim Kaine continuará na linha de frente de nossa democracia, representando Virgínia no Senado. Barack e Michelle Obama, nosso país os deve imensa gratidão. Nós os agradecemos por sua liderança determinada e gentil, que significaram tanto para muitos americanos e pessoas ao redor do mundo.

E Bill, Chelsea, Mark, Charlotte, Aiden, nossos irmãos e nossa família. Meu amor por vocês significa mais do que eu jamais posso expressar. Vocês atravessaram este País por mim e me alegraram quando eu mais precisei. Até mesmo o bebê Aiden, de meses, que viajou com sua mãe. Eu sempre serei grata a todos os homens e mulheres criativos, talentosos e dedicados dos nossos comitês no Brooklyn e ao redor do país.

Vocês se doaram de coração a esta campanha. Alguns de vocês são veteranos, outros participaram pela primeira vez em uma campanha. Saibam que vocês fizeram a melhor campanha que alguém poderia esperar ou querer.

E aos milhares de voluntários, líderes de comunidades, ativistas e sindicalistas que bateram de porta em porta, conversaram com vizinhos, postaram no Facebook – mesmo em publicações privadas. Eu quero que todos venham à tona e certifiquem-se de que suas vozes estão sendo ouvidas.

A todos que enviaram contribuições, mesmo que fossem US$ 5, e nos mantiveram na campanha. Muito obrigada, de todos nós. E aos jovens, em particular, espero que vocês ouçam isto. Eu passei toda a minha vida adulta, como Tim disse, lutando pelo que eu acreditava. Tive sucessos e algumas derrotas – algumas dolorosas. Muitos de vocês estão no começo de suas carreiras profissionais e políticas. Vocês também terão que dar alguns passos para trás. Esta perda é dolorosa. Mas, por favor, nunca parem de acreditar que lutar pelos seus direitos vale a pena. Vale a pena. Por isso, nós precisamos que vocês continuem esta luta hoje e pelo resto de suas vidas.

E a todas as mulheres, em especial as jovens, que colocaram sua fé nesta campanha e em mim: eu quero que saibam que nada me deixa mais orgulhosa do que ser sua vencedora. Eu sei que ainda não conseguimos quebrar a maior das barreiras, mas um dia alguém vai. E espero que seja antes do que possamos imaginar.

E a todas as garotinhas que estão assistindo a isto: nunca duvidem de que vocês têm valor, poder e merecem cada chance e oportunidade neste mundo para conquistar seus próprios sonhos.

Finalmente, sou muito grata pelo nosso país e por tudo o que ele me dá. Eu agradeço todos os dias por ser americana e acredito plenamente que se nos unirmos e trabalharmos juntos, com respeito por nossas diferenças, força em nossas convicções e amor por esta nação, nossos melhores dias estão por vir.

Porque acredito que somos mais fortes juntos e nós vamos mais longe juntos! E vocês nunca devem se arrepender de lutar por isso. E a bíblia nos diz: ‘E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos.’

Então, meus amigos, vamos ter fé uns nos outros, não percamos o amor, pois há outras temporadas por vir e haverá mais trabalho a ser feito. Sou incrivelmente grata e honrada por ter tido esta chance de representar todos vocês nestas eleições. Que Deus os abençoe e que Deus abençoe a América.”