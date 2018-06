Confira o discurso de vitória de Donald Trump na íntegra

O republicano Donald Trump foi eleio o 45º presidente dos EUA na noite desta quarta-feira. Confira seu discurso na íntegra:

“Obrigado. Muito obrigado a todos. Desculpem pela demora. Negócio complicado, complicado. Muito obrigado.

Acabei de receber um telefonema da secretária [Hillary] Clinton. Ela nos cumprimentou. [Falou] sobre nós, sobre a nossa vitória, e eu a felicitei e à sua família pela campanha muito, muito difícil.

Quero dizer, ela lutou muito. Hillary trabalhou muito e durante um longo período de tempo, e nós lhe devemos uma grande dívida de gratidão por seu serviço ao nosso País. Digo isso sinceramente.

Agora é hora de a América curar as feridas da divisão, de se unir. Para todos os republicanos e democratas e independentes em toda a nação, eu digo que é hora de nos reunirmos como um povo unido.

Está na hora. Eu prometo a cada cidadão de nossa terra que eu vou ser presidente para todos os americanos, e isso é tão importante para mim. Para aqueles que optaram por não me apoiar no passado, dos quais havia poucas pessoas, irei atrás de sua orientação e sua ajuda para que possamos trabalhar juntos e unificar nosso grande País. Como eu disse desde o início, o que fizemos não foi uma campanha, mas, sim, um movimento incrível e grande, composto por milhões de trabalhadores, homens e mulheres, que amam seu país e querem um futuro melhor e mais brilhante para si e para sua família.

É um movimento composto por americanos de todas as raças, religiões, origens e crenças, que querem e esperam que nosso governo sirva ao povo. E esse movimento servirá as pessoas.

Trabalhando juntos, vamos começar a tarefa urgente de reconstruir nossa nação e renovar o sonho americano. Eu passei toda a minha vida nos negócios, olhando para o potencial inexplorado de projetos e de pessoas de todo o mundo.

Agora, é isso que eu quero fazer com o nosso país. [Tem um] tremendo potencial. Eu conheço muito bem o nosso País. Tremendo potencial. Vai ser uma coisa linda. Cada americano terá a oportunidade de realizar seu potencial máximo. Os homens e as mulheres esquecidos de nosso País não serão mais esquecidos.

Vamos consertar nossas cidades e reconstruir nossas estradas, pontes, túneis, aeroportos, escolas, hospitais. Vamos reconstruir a nossa infraestrutura, que se tornará, por sinal, inigualável, e vamos colocar milhões de pessoas para trabalhar enquanto a reconstruímos.

Nós também vamos finalmente cuidar de nossos grandes veteranos, que foram tão leais, e eu conheci muitos durante esta viagem de 18 meses. O tempo que passei com eles durante esta campanha foi uma das minhas maiores honras. Nossos veteranos são pessoas incríveis.

Iniciamos um projeto de crescimento e renovação nacional. Aproveitarei os talentos criativos de nosso povo. Convidaremos os melhores e mais brilhantes a alavancar seu tremendo talento para o benefício de todos. Isso vai acontecer. Temos um grande plano econômico. Vamos dobrar nosso crescimento e ter a economia mais forte em qualquer lugar do mundo. Ao mesmo tempo, vamos nos relacionar com todas as outras nações dispostas a nos dar bem. Teremos grandes relacionamentos. Esperamos ter grandes, ótimos relacionamentos. Nenhum sonho é muito grande, nenhum desafio é muito grande. Nada do que queremos para o nosso futuro está além do nosso alcance.

A América já não se contentará com nada menos do que o melhor. Devemos recuperar o destino do nosso País e sonhar grande, de forma corajosa e ousada. Temos que fazer isso. Vamos sonhar com coisas para o nosso País, coisas bonitas e coisas bem-sucedidas, mais uma vez.

Quero dizer à comunidade mundial que, embora sempre ponhamos os interesses dos Estados Unidos em primeiro lugar, vamos lidar justamente com todos, com todos. Todas as pessoas e todas as outras nações. Buscaremos terreno comum, não hostilidade. Uma parceria, não um conflito. E agora eu gostaria de aproveitar este momento para agradecer a algumas das pessoas que realmente me ajudaram com isso. Para elas, o que ocorreu nesta noite é uma vitória muito, muito histórica.

Primeiro, quero agradecer aos meus pais, que eu sei que estão olhando para mim agora. Ótimas pessoas, aprendi muito com eles. Eles foram maravilhosos em todos os aspectos. Verdadeiramente ótimos pais. Também quero agradecer às minhas irmãs, Marianne e Elizabeth, que estão aqui conosco esta noite. Onde elas estão? Elas estão aqui em algum lugar. Elas são muito tímidos, na verdade.

E meu irmão Robert, meu grande amigo. Onde está Robert? Onde está Robert? E eles deveriam estar neste palco, mas tudo bem. Eles são ótimos. E também meu falecido irmão Fred, ótimo cara. Fantástico. Família fantástica. Eu tive muita sorte. Grandes irmãos, irmãs, pais inacreditáveis.

Para Melania e Don e Ivanka e Eric e Tiffany e Barron, eu amo vocês e agradeço vocês especialmente por aguentar todas essas horas. Foi difícil.

Foi difícil. Política é desagradável e é dura, então eu quero agradecer muito minha família. Realmente fantástico. Obrigado a todos. Obrigado a todos. Lara, trabalho inacreditável. Inacreditável. Vanessa, obrigado. Muito obrigado. Que grupo ótimo.

Todos vocês me deram um apoio tão incrível, e vou dizer que temos um grande grupo de pessoas. Vocês sabem, eles continuaram dizendo que temos uma equipe pequena. Não é pequena! Olhem para todas as pessoas que temos. Olhem para todas essas pessoas.

E Kellyanne e Chris e Rudy e Steve e David. Temos gente tremendamente talentosa aqui em cima, e quero dizer que tem sido muito, muito especial.

Quero agradecer muito ao nosso ex-prefeito, Rudy Giuliani. Ele é inacreditável. Inacreditável. Ele viajou conosco e passou por reuniões, e Rudy nunca muda. Onde está Rudy. Onde ele está?

O governador Chris Christie, pessoal, foi inacreditável. Obrigado, Chris. O primeiro homem, primeiro senador, político importantíssimo – deixe-me dizer, ele é altamente respeitado em Washington porque ele é tão esperto quanto é possível ser: senador Jeff Sessions. Onde está Jeff? Um grande homem. Outro grande homem, concorrente muito difícil. Ele não era fácil. Ele não era fácil. Que é aquele? É o prefeito que apareceu? É o Rudy?

Aqui em cima. Realmente um amigo para mim, mas vou dizer a vocês, eu o conheci como um concorrente, porque ele era uma das pessoas que estavam negociando para ir contra aqueles democratas. Dr. Ben Carson. Onde está Ben? Onde está Ben? A propósito, Mike Huckabee está aqui em algum lugar, e ele é fantástico. Mike e Sarah, muito obrigado. General Mike Flynn. Onde está Mike? E o general Kellogg. Temos mais de 200 generais e almirantes que endossaram a nossa campanha. Existem pessoas especiais, é uma honra.

Nós temos 22 pessoas da Medalha de Honra do Congresso. Uma pessoa muito especial que, acreditem, eu li relatos de que eu não estava me dando bem com ele. Eu nunca tive um segundo ruim com ele. Ele é uma estrela inacreditável. Ele está – isso mesmo, como você adivinhou? Deixe-me falar sobre Reince. Eu disse Reince. Eu sei disso. Eu sei disso. Olhe para todas aquelas pessoas ali. Eu sei, Reince é um superstar. Eu disse, eles não podem te chamar um superstar, Reince, a menos que ganharmos. Como a Secretaria. Ele não teria esse busto na pista em Belmont.

Reince é realmente uma estrela e ele é o cara mais trabalhador, e de certa forma eu fiz isso. Reince, venha aqui. Venha aqui, Reince.

Rapaz, já era hora de você fazer isso direito. Meu Deus. Venha aqui. Diga algo!

[Reince Priebus: Senhoras e senhores, o próximo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump! Obrigado. Foi uma honra. Deus abençoe. Graças a Deus.]

Cara incrível. Nossa parceria com o RNC foi tão importante para o sucesso e o que fizemos, então eu também tenho que dizer, eu conheci algumas pessoas incríveis.

As pessoas do Serviço Secreto. Eles são durões e eles são inteligentes e eles são afiados e eu não quero mexer com eles, digo isso. E quando eu quero ir e acenar para um grande grupo de pessoas, eles me puxam para baixo e me colocam de volta no assento, mas eles são pessoas fantásticas, então eu quero agradecer ao Serviço Secreto.

E os policiais de Nova York, eles estão aqui esta noite. Estas são pessoas espectaculares, às vezes não apreciados, infelizmente, mas nós os apreciamos.

Então este é um evento histórico, mas para sermos realmente históricos, temos que fazer um ótimo trabalho, e eu prometo a vocês que eu não vou decepcioná-los. Faremos um ótimo trabalho. Faremos um ótimo trabalho. Estou muito ansioso para ser seu presidente e espero que, no final de dois anos ou três anos ou quatro anos ou talvez até oito anos, vocês vão dizer que muitos de vocês trabalharam duro por nós. Vocês vão dizer que era algo que vocês estavam realmente muito orgulhosos de fazer. Muito obrigado.

E só posso dizer que, mesmo que a campanha tenha acabado, nosso trabalho neste movimento está apenas começando. Nós vamos começar a trabalhar imediatamente para o povo americano, e vamos fazer um trabalho que esperamos que vai orgulhar vocês. Vocês ficarão tão orgulhosos. Mais uma vez, é minha honra.

É uma noite incrível. Foi um incrível período de dois anos, e eu amo este País. Obrigado.

Muito obrigado. Obrigado a Mike Pence.”