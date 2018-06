Democratas conseguem na Justiça ampliação do prazo para registro de eleitores na Flórida

MIAMI, EUA – O Partido Democrata da Flórida conseguiu na Justiça a ampliação do prazo para o registro de eleitores em todo o Estado para a eleição geral de 8 de novembro em razão do impacto do furacão Matthew. O juiz Mark E. Walker aprovou uma medida que estabelece como data final a quarta-feira, 12, às 17 horas (18 horas em Brasília), um aumento de 24 horas em relação ao prazo original, que se enceraria nesta terça.

Walker considerou “inquestionável” o argumento de que se o prazo de registro não fosse ampliado parte da população poderia sofrer “danos irreparáveis”. Os democratas da Flórida entraram com a demanda contrariando o governador do Estado, o republicano Rick Scott, depois de ele se recusar a estender o período de registro. Inicialmente o partido queria a ampliação do prazo em uma semana.

“Na quinta-feira, 6 de outubro, o governador Scott ordenou sem ambiguidades que as zonas de passagem do furacão fossem ‘esvaziadas'”, destacaram os democratas. Scott, que preside um comitê de arrecadação de fundos para o candidato republicano Donald Trump, rejeitou o pedido na semana passada com o argumento de que os eleitores tiveram tempo suficiente.

Sobre a polêmica, a campanha da candidata democrata, Hillary Clinton, disse que outros Estados que sofreram o impacto do Matthew fizeram ajustes eleitorais. A Carolina do Sul estendeu “voluntariamente o registro de eleitores e a Georgia está incentivando seus moradores a se registrarem de forma eletrônica, opção que não está disponível na Florida”.

Hillary e o ex-vice-presidente Al Gore devem participar nesta terça-feira de um evento na Flórida para estimular eleitores a se registrarem. Até agosto, mais de 12,5 milhões de moradores estavam registrados, entre eles mais de 4,7 milhões de democratas, 4,4 milhões de republicanos e 3,2 milhões de seguidores de partidos menores, segundo dados oficiais. / EFE