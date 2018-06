Edward Snowden comenta sobre eleição no Twitter, mas não revela se votou

MOSCOU – O ex-analista da Agência Nacional de Segurança (NSA, na sigla em inglês) dos Estados Unidos Edward Snowden, que revelou a espionagem realizada pelo órgão norte-americano em nível mundial, comentou nesta terça-feira as eleições no país pelo Twitter, mas não esclareceu se exerceu seu direito ao voto.

“Um melhor futuro não se alcança só com votos e esperança, mas reconhecendo que somos mais do que uma cruz em um quadro”, disse Snowden em referência à cédula usada na votação.

Brighter futures are not won through just a vote and hope, but by recognizing you are more than a check in a box.

— Edward Snowden (@Snowden) 8 de novembro de 2016