Elenco de musical surpreende vice de Trump com dura mensagem política

NOVA YORK – O elenco do musical Hamilton, um dos mais aclamados da Broadway, surpreendeu o vice-presidente eleito, Mike Pence, com uma dura mensagem política ao término de uma apresentação realizada na noite de sexta-feira: “Os Estados Unidos diverso temem o governo de Donald Trump”.

Pence, ex-governador de Indiana, que lidera a equipe de transição do companheiro de chapa, foi à Broadway para assistir ao espetáculo, mas acabou se transformando em um protagonista involuntário do musical.

O vídeo do discurso do elenco de Hamilton, de pé ao fim da apresentação e se dirigindo a Pence em nome das milhões de pessoas “alarmadas e ansiosas” com a presidência de Trump, se transformou em um dos assuntos mais comentados no Twitter e nas redes sociais.

“Nós, senhor, somos os Estados Unidos diverso que está alarmado e ansioso que seu novo governo não nos proteja. Não proteja nosso planeta, nossas crianças, nossos pais, ou não nos defenda e mantenha nossos direitos inalienáveis. Nós verdadeiramente esperamos que esse espetáculo tenha o inspirado a defender os valores americanos e a trabalhar para todos nós”, afirmou o ator Brandon Victor Dixon, responsável por encaminhar a mensagem, sob aplausos do público.

Pence já estava deixando o local quando o ator começou a discursar, mas um porta-voz do musical disse ao jornal The New York Times que o vice-presidente-eleito ouviu a mensagem no corredor.

Não acostumado a entrar em polêmicas, diferentemente de seu companheiro de chapa, Pence não reagiu à mensagem do musical. Já Trump, acostumado a responder imediatamente às críticas, usou mais uma vez o Twitter para lamentar o episódio.

“Nosso excelente futuro vice-presidente Mike Pence foi assediado na noite de ontem no teatro pelo elenco de Hamilton. Isso não deve acontecer! O teatro deve ser sempre um lugar seguro e especial. O elenco de Hamilton foi muito rude ontem à noite com um homem muito bom. Peçam desculpas”, exigiu Trump em mensagem no Twitter.

A mensagem de Hamilton tem especial simbolismo porque se trata de um musical provocativo que conta a história do criação dos Estados Unidos, dando ênfase à ideia de “país de imigrantes” e com atores brancos, hispânicos e negros nos papéis de Alexander Hamilton, George Washington e outros pais fundadores do país. / EFE