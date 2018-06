Em cartas a sucessores, Clinton e Bush destacaram ‘honra’ de presidir os EUA

WASHINGTON – Os ex-presidentes dos Estados Unidos Bill Clinton e George W. Bush ressaltaram a “honra” de presidir o país a seus sucessores no cargo por meio de cartas manuscritas que foram divulgadas nesta quinta-feira pela emissora ABC News.

Estas cartas, que procedem da Administração Nacional de Arquivos e Registros (NARA), são reveladas um dia antes que o presidente em fim de mandato, Barack Obama, ceda o comando ao republicano Donald Trump.

A carta emitida pelo presidente em fim de mandato e dirigida a seu sucessor, escrita à mão e datada no dia da posse, em 20 de janeiro, se transformou em uma tradição.

Tanto Clinton como Bush destacaram a “honra” de presidir o país, felicitaram seu sucessor por alcançar o comando do país e lhes desejaram boa sorte.

Em um tom amigável e relaxado, os dois ex-presidentes começaram suas cartas com o adjetivo “estimado” seguido do nome de batismo de seus sucessores.

“Haverá momentos difíceis. Os críticos se enfurecerão. Seus ‘amigos’ te decepcionarão. Mas você terá um Deus todo poderoso para consolar-te, uma família que te ama, e um país que estará apostando em você, inclusive eu. Não importa o que venha, você se inspirará pelo caráter e a compaixão da gente que agora lidera”, disse Bush a Obama em 2009.

Na carta, Bush se despediu com um “Deus te abençoe” e assinou com as iniciais “GW”.

Por sua parte, em 2001, Clinton declarou a Bush que este embarcaria em “sua maior aventura”, além de salientar quão “afortunado” seria por dirigir o país em um “momento de mudanças profundas e, em grande medida, positivas”.

“As cargas que agora levarás sobre seus ombros são grandes, mas frequentemente exageradas. A alegria de fazer o que acha correto não pode ser expressada”, considerou o democrata.

Clinton também frisou que Bush se transformaria no presidente de “gente orgulhosa, decente e boa”, na qual se incluiu, e assinou com seu nome de batismo, Bill. / EFE