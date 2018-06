Em discurso em Washington, Trump reforça promessas de campanha

No primeiro discurso dos eventos oficiais de posse, no Memorial Lincoln, o presidente eleito, Donald Trump, destacou nesta quinta-feira, 19, que trabalhará para “trazer nossos empregos de volta” aos EUA e não deixará “outros países tomarem nossos empregos”. Trump também prometeu que irá “fortalecer nossas fronteiras” e “fazer coisas que não estavam sendo feitas há décadas”. O republicano toma posse nesta sexta-feira.

O presidente eleito americano aproveitou a cerimônia para agradecer a seus eleitores e relembrar momentos importantes da campanha presidencial. “Todos nós sabíamos que algo especial estava acontecendo. As pesquisas começaram a subir, mas eles (a mídia) não queriam nos dar crédito”.

O empresário disse que se considerava um “mensageiro” e, assim como o povo americano, queria “mudanças reais”. Trump terminou seu discurso com o lema Make America Great Again, expressão que simboliza sua trajetória até a presidência. “O que fizemos foi muito especial. Nós faremos a América grande de novo. Maior do que jamais foi”.