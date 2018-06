Em Saint Louis, apoio e protestos contra os candidatos

Vinicius Neder*

Saint Louis/EUA

O segundo debate entre os principais candidatos a presidente dos Estados Unidos movimentou a Universidade Washington, em St. Louis, no Missouri, na noite deste domingo. O público em geral não tem acesso ao câmpus, mas alunos da universidade e pessoas credenciadas pelas equipes de campanha aproveitaram o clima agradável do fim da tarde para torcer por Hillary Clinton, candidata do Partido Democrata, ou Donald Trump, do Partido Republicano.

Mesmo após a divulgação de um vídeo de 2005 em que Trump se refere com linguagem pejorativa a mulheres, um grupo de senhoras do condado de Saint Charles, que trabalha na campanha republicana, conseguiu credenciais para acessar o câmpus. No fim da tarde, elas carregavam cartazes e buscavam um lugar para assistir ao debate de um telão montado pelo canal de TV por assinatura Fox News.

“Precisamos fechar as nossas fronteiras, para que não tenhamos de ajudar pessoas que vêm do exterior”, disse ao Estado a corretora imobiliária Kathy Cox, que carregava um cartaz de apoio a Trump. Para a eleitora, Hillary Clinton representa “30 anos de corrupção”.

A representante de vendas Paula Murrell, que estava com Kathy, explicou que o grupo Verdadeiramente Trump foi formado no condado de Saint Charles durante as eleições primárias do Partido Republicano. Paula contou que apoia Trump desde o início, pois ela sempre vota pelos republicanos que vêm do mundo dos negócios.

“Voto pelo candidato”, disse Paula, contando que escreveu uma carta a Trump e recebeu uma resposta do candidato. “Trump é um homem de negócios bem-sucedido e vai usar suas habilidades para melhorar o governo. E ele ama este país”, completou.

Nas mãos dos jovens estudantes da universidade, era mais fácil observar cartazes de apoio a Hillary Clinton. A estudante Shivani Desai, do último ano do curso de ciência política, originalmente de Ohio, carregava um cartaz dizendo “Trump, minha vagina não é sua, nem o meu voto”. Ela estava revoltada com o comportamento de Trump no vídeo revelado pelo jornal The Washington Post na sexta-feira.

“Foi difícil para mim chegar ao final”, disse Shivani ao Estado. “Mas não foi surpreendente”, ponderou a estudante, lembrando que Trump já fizera anteriormente comentários machistas e homofóbicos. “O vídeo serviu realmente para realçar o quão nojento ele é”, afirmou Shivani.

A estudante voltará a Ohio para votar – o Estado é um dos mais importantes no sistema eleitoral americano, em que cada candidato leva os votos nos Estados em que sai vitorioso. “Estou realmente vibrando com a possibilidade de eleger a primeira mulher presidente”, disse Shivana.

A professora Caitlyn Collin considera surpreendente que mulheres sigam apoiando Trump após a divulgação do vídeo na sexta. Ela dá aulas sobre desigualdade social nos Estados Unidos no curso de sociologia da Universidade Washington, e circulava com um cartaz de apoio a Hillary. A professora chamou atenção para o fato de que, se Hillary ganhar em razão do machismo de Trump evidenciado no vídeo, será porque foi a primeira vez que ele falou mal de mulheres brancas.

“Um grande número de mulheres republicanas retirou seu apoio a Trump. Não retiraram antes, quando ele propôs construir um muro e falou contra imigrantes e muçulmanos”, disse Caitlyn.

* O repórter do ‘Estado’ viaja como bolsista do World Press Institute