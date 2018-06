Estilistas rejeitam vestir Melania Trump

Ela já posou nua para a revista GQ, desfilou em Paris e foi capa da Vogue, mas o que a terceira mulher de Donald Trump decidir vestir nesta sexta-feira, na cerimônia de posse do magnata, talvez seja a decisão de moda mais importante da sua vida.

Do vestido de seda rosa usado por Mamie Eisenhower ao modelo Jason Wu branco que Michelle Obama escolheu em 2009, as roupas usadas pelas primeiras-damas dos Estados Unidos nas posses de seus maridos acabaram no Museu Nacional da História Americana.