Ex-prefeito de Nova York Bloomberg vai apoiar Hillary, diz ‘New York Times’

WASHINGTON – O ex-prefeito da cidade de Nova York Michael Bloomberg planeja apoiar Hillary Clinton em um discurso na convenção do Partido Democrata, noticiou o New York Times neste domingo, 24.

Citando o assessor de Bloomberg Howard Wolfson, o jornal disse que ele pretende defender Clinton do “ponto de vista de um líder empresarial e um independente”. Bloomberg tem sido fortemente crítico ao candidato republicano à presidência, Donald Trump.

Em fevereiro, ele disse que considerava disputar a presidência americana. Em entrevista ao jornal Financial Times, o bilionário afirmou que o nível do debate político da campanha presiencial era “banal” e o público americano merecia “algo melhor”.

Bloomberg rompeu com o Partido Republicano em 2007 e desde então se considera um político independente. Ele governou Nova York por três mandatos consecutivos e deixou o cargo em 2013.

“Tenho achado o nível do discurso e da discussão lamentavelmente banal e um insulto aos eleitores”, disse Bloomberg ao Financial Times. “Eles merecem muito melhor.”

Na época, o ex-prefeito afirmou que pretendia começar a apresentar seu nome durante as primárias estaduais a partir de março, o que não ocorreu. Em janeiro, o jornal The New York Times publicou que Bloomberg pediu a assessores um esboço para uma campanha independente à presidência, que custaria até US$ 1 bilhão de sua fortuna estimada em US$ 39 bilhões. / COM REUTERS