Filho de Trump compara refugiados sírios a balas envenenadas

Donald Trump Jr., o filho mais velho do candidato republicano, provocou uma tempestade na internet ao postar um tuíte comparando refugiados sírios a balas envenenadas e não envenenadas.

“Esta imagem diz tudo”, declarou Donald Trump Jr, de 38 anos, na segunda-feira (19), em um tuíte no qual mostrava a imagem de uma tigela branca repleta com as populares e coloridas balas Skittles.

Acima da imagem ele escreveu: “Se eu tivesse uma tigela de Skittles e dissesse que apenas três delas poderiam te matar. Você pegaria um punhado delas? Este é nosso problema com os refugiados sírios”. / AFP