George Bush pai teria a intenção de votar em Hillary

O ex-presidente George H. W. Bush nunca teve simpatia por Donald Trump e tem a intenção de votar na candidata democrata Hillary Clinton, segundo um membro de outra célebre família, os Kennedy.

“O presidente me disse que vai votar em Hillary!”, escreveu no Facebook Kathleen Kennedy Townsend, de 65 anos, ex-vice-governadora do estado de Maryland (leste) e filha mais velha de Robert Kennedy, ex-secretário da Justiça assassinado.

O site Politico postou uma captura de tela de sua página no Facebook, na qual seu comentário aparece na segunda-feira sobre uma foto onde ela aperta a mão do ex-presidente (1989-1993). No Face, ela se identifica como Kathleen Hartington, seu segundo nome.

O porta-voz do ex-presidente, de 92 anos, não confirmou ou desmentiu a informação.

Nenhum membro da família Bush expressou seu apoio ao candidato republicano Donald Trump. Nem o presidente Bush, nem seus filhos – o ex-presidente George W. e Jeb, ex-adversário de Trump nas primárias – participaram da convenção que indicou o magnata como candidato presidencial republicano em julho passado. / AFP