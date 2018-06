Gisele Bündchen nega que marido vá votar em Donald Trump

A supermodelo brasileira Gisele Bündchen negou nesta terça-feira, 8, que seu marido, o astro da NFL Tom Brady, do New England Patriots, vá votar no candidato republicano Donald Trump.

Em evento de campanha na segunda-feira, 7, o magnata disse à multidão que o acompanhava que o jogador de futebol americano o apoiaria. Questionada em sua conta se isso era verdade, Gisele escreveu em letras maiúsculas “NO” (“não”, em inglês).

“Tom Brady é um grande cara e um grande amigo. Um grande vencedor e um amigo”, disse Trump. “Ele me ligou e disse: Donald, eu te apoio. Você é meu amigo e votarei em você.”

Brady não declarou voto publicamente.

Outra estrela do esporte americano, o jogador de basquete LeBron James, do Cleveland Cavaliers, é eleitor da democrata Hillary Clinton e participou do último comício dela em Ohio. / WASHINGTON POST