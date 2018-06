Giuliani diz que Hillary é ‘socialista’

Vinicius Neder*

Saint Louis / EUA

Após o debate entre os dois principais candidatos à presidência dos Estados Unidos, na noite deste domingo em Saint Louis, Missouri, o ex-prefeito de Nova York Rudolph Giuliani, afirmou que a candidata do Partido Democrata, Hillary Clinton, é “socialista”, porque não entende como funciona uma economia de livre mercado.

“O que ela não entende, e nunca entenderá porque, no fundo, Hillary Clinton é socialista, é como economias de livre mercado funcionam. Claro que ela não entende. Ela nunca trabalhou numa economia de livre mercado. De fato, ela nunca trabalhou”, disse Giuliani.

O político republicano fez os comentários após defender redução de impostos e desregulamentação de mercados, como o de seguros. Giuliani usou o mercado de televisores como exemplo. Segundo ele, TVs de plasma ficaram mais baratas nos EUA porque mais fabricantes passaram a produzi-las, aumentando a concorrência.

Segundo Giuliani, é preciso levar pessoas de negócios para a política americana. “Precisamos limpar Washington, trazer pessoas que tenham estratégias de negócios, que comecem a fazer coisas que façam sentido”, afirmou.

Giuliani manteve o apoio ao candidato republicano, Donald Trump, mesmo após a revelação, na sexta-feira, de um vídeo no qual o bilionário faz comentários ofensivos sobre mulheres. Desde então, políticos do Partido Republicano vêm condenando o comportamento do candidato e, em vários casos, retirando seu apoio à candidatura.

* O repórter do ‘Estado’ viaja como bolsista do World Press Institute