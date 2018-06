Governo venezuelano repudia vídeo de campanha de Hillary que compara Trump a Chávez

CARACAS – O governo venezuelano manifestou sua irritação com um anúncio da campanha democrata à presidência dos EUA que pede aos eleitores para não votarem no candidato republicano, Donald Trump. No vídeo, o magnata é comparado ao presidente Hugo Chávez, morto em 2013.

A Venezuela “repudia categoricamente o atroz e infame vídeo do Partido Democrata (dos) EUA contra Hugo Chávez”, criticou a ministra venezuelana das Relações Exteriores, Delcy Rodríguez, em sua conta no Twitter.

O vídeo que despertou a raiva do governo venezuelano compara a promessa de Trump de mudar as leis para multar os veículos de comunicação com a recusa de Chávez em renovar a licença de um canal de televisão crítico ao seu governo. A emissora fechou as portas em 2007, depois de operar desde 1953.

A propaganda também compara o alerta feito pelo empresário americano de prender a candidata democrata Hillary Clinton à detenção de opositores durante o governo Chávez. “Protejam a democracia do nosso país. Não votem em Donald Trump”, pede o anúncio.

La República Bolivariana de Venezuela repudia categóricamente el atroz e infame video del Partido Demócrata EEUU contra Pdte Hugo Chávez — Delcy Rodríguez (@DrodriguezVen) 19 de outubro de 2016

A chanceler afirmou que essas comparações são uma amostra “de arrogância racista e de irracionalidade” por parte do Partido Democrata. Além disso, ela destacou que a campanha americana demonstra a “profunda crise ética, moral e política de um sistema degradado”.

Comparar al candidato Trump con él Cdte Chávez es expresión de la arrogancia racista e irracionalidad dun partido q no atiende sus electores — Delcy Rodríguez (@DrodriguezVen) 19 de outubro de 2016

Delcy exigiu da campanha de Hillary respeito pela memória de Chávez, diante do que chamou de “indesculpável e aberrante vídeo”. A gravação inclui um depoimento do ex-presidente mexicano Vicente Fox, no qual acusa Trump de ser um ditador em potencial, “assim como Chávez, Fidel Castro e Benito Mussolini”. / AFP