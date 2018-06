Hillary afirma que plano econômico de Trump beneficiará empresários ricos

MIAMI – A candidata democrata à presidência dos Estados Unidos, Hillary Clinton, disse nesta segunda-feira, 8, na Flórida que o plano econômico de seu rival republicano, Donald Trump, beneficiará às grandes corporações com grandes reduções fiscais.

Após visitar várias cervejarias artesanais da cidade de St. Petersburg, no litoral oeste da Flórida, a ex-secretária de Estado questionou as políticas econômicas que Trump apresentou hoje em Detroit (Michigan).

“Seus planos fiscais outorgarão grandes cortes de impostos às grandes corporações e aos muito ricos”, afirmou Hillary, que está na frente do magnata imobiliário nas pesquisas de intenção de voto.

Trump, que tentou hoje relançar sua campanha após semanas de polêmicas, apresentou um plano econômico que promete “a maior revolução fiscal” desde a presidência de Ronald Reagan (1981-1989), além de reduzir as regulações federais.

Em contraste, Hillary prometeu beneficiar a classe média com cortes tributários durante sua viagem a três cidades na Flórida, onde também visitará a de Miami nesta terça-feira.

“Vamos fazer com que os ricos paguem sua parte justa. Não vou subir os impostos da classe média, mas com sua ajuda vamos elevá-los aos ricos”, declarou a ex-primeira-dama durante um discurso no centro de St. Petersburg. / EFE