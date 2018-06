Hillary corteja independentes e republicanos desencantados com Trump

WASHINGTON – A campanha da candidata democrata à Presidência dos Estados Unidos, Hillary Clinton, intensificou nesta quarta-feira seu esforço para atrair eleitores independentes e republicanos desencantados com seu rival Donald Trump, dando início a uma ofensiva para conquistar o apoio conservador em sua disputa pela Casa Branca.

A campanha de Hillary divulgou um site, togetherforamerica.com, para republicanos e independentes que queiram apoiar a ex-senadora. A página lista 50 republicanos e independentes proeminentes que já o fizeram, incluindo a diretora-executiva da Hewlett Packard, Meg Whitman, e Michael Bloomberg, ex-prefeito de Nova York.

John Negroponte, ex-diretor de inteligência nacional no governo do ex-presidente dos EUA George W. Bush, e Chris Shays, ex-deputado republicano do Estado de Connecticut, estão entre os que endossaram a democrata nesta quarta-feira.

“Donald Trump me perdeu muito tempo atrás”, disse Shays em entrevista ao canal MSNBC. “Ele faz e diz tudo que meu pai e minha mãe me ensinaram a nunca dizer ou fazer. Ele não entende as exigências básicas de ser presidente dos EUA. E, francamente, ele é perigoso.”

Ele se une a um coro de republicanos de destaque que estão se distanciando de Trump em meio a uma série de comentários polêmicos.

Na terça-feira, durante um comício, o magnata insinuou que os ativistas do direito às armas poderiam evitar que Hillary coloque juízes liberais na Suprema Corte do país. Sua campanha disse que a fala foi mal interpretada, mas mesmo assim causou reação no campo de sua adversária e entre alguns republicanos.

No início desta semana, 50 especialistas em segurança nacional republicanos assinaram uma carta aberta questionando o temperamento do empresário do setor imobiliário e o classificando como imprudente e desqualificado.

Outros republicanos importantes, como a senadora Susan Collins, do Maine, nesta semana, rejeitaram Trump, mas disseram que tampouco podem apoiar Hillary.

Trump minimizou as deserções e críticas dos republicanos, dizendo se tratar de uma reação nada surpreendente da chamada elite de Washington ao seu ímpeto para mudar o status quo. / REUTERS