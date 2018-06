Hillary está pronta para liderar os Estados Unidos, diz Obama em convenção democrata

FILADÉLFIA, ESTADOS UNIDOS – O presidente Barack Obama utilizou seu grande capital político na quarta-feira, na Convenção Nacional Democrata, para alavancar a candidatura de sua correligionária Hillary Clinton, com um intenso e empolgante discurso.

No terceiro e penúltimo dia da Convenção na Filadélfia, Obama garantiu que Hillary Clinton – “respeitada no mundo todo” – está “pronta para ser a próxima comandante-em-chefe do país”. Segundo o presidente, a indicação de Hillary, primeira mulher a concorrer à presidência dos Estados Unidos, rompeu a barreira existente contra as mulheres.

Veja abaixo algumas frases que marcaram o discurso do presidente americano.

Hillary é “a única candidata dessa eleição que acredita no futuro” dos Estados Unidos e uma “líder com projetos concretos para eliminar as barreiras e romper o preconceito e dar mais oportunidades a cada americano”.

“Posso dizer, com convicção, nunca houve um homem ou mulher – não eu, não Bill (Clinton), ninguém – mais qualificado do que Hillary Clinton a servir como presidente dos Estados Unidos da América.”

Donald Trump não é “exatamente um cara ligado aos fatos”. “Alguém realmente acredita que um cara que gastou seus 70 anos na Terra mostrando nenhuma consideração pelo povo trabalhador vai, de repente, ser seu campeão? Sua voz? Então, você deveria votar nele?”

“Mas, se você é alguém que está realmente preocupado com o pagamento de suas contas e em ver a economia crescer e criar mais oportunidades para todo mundo, então, a escolha não está nem perto.”

“Nossa força, nossa grandeza não depende de Donald Trump. Na verdade, não depende de uma única pessoa e, no final, isso pode ser a maior diferença nessa eleição: o significado da nossa democracia.”

“Vamos levar Hillary Clinton à vitória este ano, porque é o que o momento exige (…). O Partido Democrata está em boas mãos.”

“Nada te prepara realmente para as exigências do Salão Oval. Até sentar nessa mesa, você não sabe administrar uma crise global, enviar gente à guerra. Mas Hillary já esteve nesse salão, foi parte das decisões.”

“Essa é a Hillary que conheço. Essa é a Hillary que eu admiro.”

“Estou pronto para passar bastão.”

“Este ano, nesta eleição, estou pedindo a vocês para se unirem a mim – para rejeitar o cinismo, rejeitar o medo, para chamar o que há de melhor em nós, para eleger Hillary Clinton como a próxima presidente dos Estados Unidos.” / AFP

