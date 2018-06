Hillary vai à Broadway e é aplaudida pela plateia de peça

NOVA YORK – Derrotada nas eleições presidenciais de novembro, a ex-secretária de Estado Hillary Clinton fez uma rara aparição pública na noite de domingo, 8, durante o musical da Brodway The Color Purple e foi aplaudida de pé pela plateia ao menos três vezes. As cenas foram compartilhadas em redes sociais como o Twitter e o Instagram. Apesar de ser a cidade do presidente eleito Donald Trump, Nova York é um reduto tradicionalmente democrata.

A recepção calorosa a Hillary se contrapõe às vaias recebidas pelo vice-presidente eleito, Mike Pence, durante outro musical da Brodway – Hamilton – em novembro. Na ocasião, Trump criticou o fato por meio de sua conta no Twitter.

Durante a apresentação, diversas pessoas se aproximaram de Hillary e a cumprimentaram, pedindo fotos. As aparições públicas dela têm sido raras desde a derrota para Trump.

“Eu fiquei triste tentando esquecer as últimas semanas”, disse um eleitor da democrata. “Ela não deveria estar aqui, deveria estar montando o gabinete.”/ WASHINGTON POST