Hillary vota em Nova York e diz acreditar que sairá vitoriosa

NOVA YORK, EUA – A candidata democrata à presidência dos EUA, Hillary Clinton, já depositou seu voto nas eleições desta terça-feira, 8. Em declarações rápidas aos jornalistas, ela destacou a importância do momento e disse acreditar que sairá vitoriosa.

“Espero ganhar. Tem muita gente envolvida nisso, e existe uma grande responsabilidade em jogo”, afirmou Hillary na saída do centro de votação na cidade de Chappaqua, no Estado de Nova York, onde mora, por volta das 8h locais (11h em Brasília).

Hillary votou na escola Douglas G. Graffin, no Condado de Westchester, onde fixou residência para poder se apresentar como candidata a senadora por Nova York, no mandato que manteve entre 2001 e 2009. Ela votou acompanhada do marido, o ex-presidente Bill Clinton, que governou entre 1993 e 2001, duas horas após a abertura dos colégios eleitorais na Costa Leste dos EUA.

A ex-secretária de Estado entrou na sala cercada por fotógrafos e curiosos que tentavam conseguir uma imagem do momento. Com ar descontraído e sorridente, o casal cumprimentou os funcionários que estavam no local e ficou no centro de votação durante cerca de 10 minutos.

Hillary acompanhará a apuração neste Estado e no final do dia irá a um centro de convenções da cidade de Nova York para participar de um comício depois que os resultados forem divulgados. / EFE