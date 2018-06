Homem tenta escalar Trump Tower e dá trabalho para polícia de Nova York

NOVA YORK – Em uma aventura que durou cerca de duas horas, um homem escalou nesta quarta-feira, 10, a fachada da Trump Tower, residência e sede da campanha do candidato republicano à presidência dos Estados Unidos, Donald Trump, até ser detido pela polícia de Nova York.

O homem utilizava duas ventosas para escalada e chegou ao 21º andar do prédio localizado na famosa Quinta Avenida, momento em que os policiais desistiram de tentar convencê-lo a parar a subida e interromperam a empreitada. O local, que tem no total 58 andares, é também sede do império empresarial do magnata.

O tenente Ángel Fermín, da polícia de Nova York, afirmou à emissora de televisão local Telemundo que tudo indica que o homem tentava algum tipo de feito pessoal.

Centenas de curiosos, muitos deles turistas que passavam pela popular área comercial, concentraram-se no cruzamento da Rua 56 com a Quinta Avenida para observar o episódio, o que provocou reflexos no trânsito do centro de Manhattan.

O homem iniciou a escalada no quinto andar, onde existe uma sacada com acesso liberado ao público, segundo contaram testemunhas à mesma emissora.

Policiais quebraram vidros das janelas e dutos de ventilação para bloquear o progresso do rapaz. Outros policiais tentaram descer pelo lado de fora do prédio utilizando uma plataforma de limpadores de vidro. Toda a operação foi transmitida ao vivo pelas TVs americanas. /AP e EFE