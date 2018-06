Local do debate ajuda explicar ascensão de Trump

Lúcia Guimarães

Correspondente/Nova York

O auditório da Hofstra University, anfitriã do debate entre Hillary Clinton e Donald Trump fica numa região de Nova York que ajuda a explicar a ascensão do candidato republicano. O Estado deverá dar a maioria dos votos a Hillary, mas os dois municípios a leste de Nova York, na ilha de Long Island, passaram por enorme transformação nos últimos 20 anos. Juntos, os municípios de Nassau, onde fica Hofstra, e Suffolk, ao leste, onde está a abastada região dos Hamptons, somam quase 3 milhões de habitantes.

No período do pós-guerra, especialmente nas décadas de 1950 e 1960, a Long Island suburbana era uma utopia de casas com jardins, onde a classe média alta que trabalhava em Manhattan floresceu. A população era mais de 90% branca. Agora, um terço da população é composta por minorias, com grande influxo de trabalhadores hispânicos e asiáticos.

Fábricas como a Northrop Grumman, da indústria de defesa, davam emprego sólido a operários que conheceram a estabilidade da vida de classe média, com boas escolas e baixa criminalidade.

Desde 1988, quando deu maioria a George Bush pai, Long Island não escolhe um republicano para presidente. Isto pode mudar este ano. O município de Nassau, mais próximo a Nova York, era dois terços republicano nos anos 1970. Agora, é três quartos democrata.

Um político local, que não quis se identificar, afirmou a um repórter de rádio que Long Island está “Trumpy and grumpy.” Ou seja, está descontente e se voltando para Donald Trump. Mas a ilha de Long Island ainda está longe de exibir os males econômicos e sociais encontrados em outras regiões pró-Trump nos Estados Unidos. Não se vê na área manifestações agressivas de racismo como em outras áreas.

O que Long Island mostra é que, além de questões como terrorismo e emprego, esta eleição é também sobre o que significa ser branco e americano.