Manifestantes tentam bloquear acesso à posse de Trump

Um grupo de manifestantes tentou impedir o acesso aos lugares em que o público poderá ver a cerimônia de posse de Donald Trump e o desfile presidencial. Os manifestantes se concentraram em pontos da Pensylvania Avenue e da esplanada do National Mall, onde é possível ver a passagem dos carros e do novo presidente. O protesto teve direito a danças, cartazes com os dizeres “Não a Trump” e bandeiras com a cor do arco-íris.

Alguns jovens, no entanto, montaram correntes humanas para bloquear o acesso a alguns locais, mas nenhum incidente provocado pela estratégia foi reportado. A ação do grupo DisruptJ20, que não possui autorização para realizar atos do tipo, foi observada de perto por policiais e por agentes do Departamento de Segurança Nacional. A expectativa do DisruptJ20 é de que alguns de seus membros sejam presos.

O protesto não interferiu de maneira significativa no acesso ao perímetro de segurança de sete quilômetros traçado pelo governo americano. Os simpatizantes do presidente eleito poderão ver, sem maiores problemas, a passagem de Donald Trump e da nova primeira-dama, Melania, ou o discurso inaugural, feito nos degraus do Capitólio.

Manifestações As agências de segurança estão esperando que diversos grupos marchem a partir de diversos pontos da cidade. Os atos devem culminar em dois pontos: uma praça próxima a Casa Branca e um espaço em frente à Pensylvania Avenue. Uma porta-voz do movimento Answer Coalition afirmou que espera um grupo de manifestantes na praça do Navy Memorial, localizada ao lado da via em que Trump desfilará.