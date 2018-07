Metade dos republicanos rejeitaria resultado eleitoral no caso de vitória de Hillary

NOVA YORK – Donald Trump chamou várias vezes as eleições presidenciais deste ano nos Estados Unidos de manipuladas e chegou a afirmar que iria manter o “suspense” sobre se aceitaria uma vitória de Hillary Clinton, mas muitos republicanos são menos discretos, de acordo com uma nova pesquisa.

Somente metade dos republicanos aceitaria Hillary Clinton, a candidata democrata, como presidente deles. E, se ela ganhar, quase 70% afirmaram que seria por votação ilegal ou manipulada, segundo um levantamento da Reuters/Ipsos divulgado nesta sexta-feira, 21.

Em contrapartida, sete em cada dez democratas disseram que aceitariam uma vitória de Trump, e menos do que 50% atribuiriam tal resultado à votação ilegal ou manipulada, disse a pesquisa.

Os resultados se dão depois de várias declarações de Trump de que a mídia e a elite política manipulam as eleições contra ele. Ele também tem feito afirmações incentivando seus simpatizantes a se espalhar no dia da eleição para impedir eleitores não aptos de votar.

O governo americano tem acusado a Rússia de uma campanha de ciberataques contra organismos do Partido Democrata e sistemas eleitorais de estados.

Hillary Clinton diz que vai aceitar qualquer resultado que vier das urnas.

A pesquisa mostrou que há uma preocupação geral relacionada à votação, como com eleitores não aptos, supressão de eleitores e a contagem de votos, mas os republicanos mostram essa preocupação de forma mais aguda.

Por exemplo, quase oito em cada dez republicanos estão preocupados com a precisão da contagem final de votos. Embora eles afirmem acreditar que serão capazes de registrar o seu voto, somente seis em cada dez têm confiança de que o seu voto será contado de forma precisa.

Entre os democratas, cerca de seis em cada dez estão preocupados com a contagem dos votos. Eles também acreditam que conseguirão votar, mas oito em cada dez se disseram confiantes de que o seu voto será contado de forma precisa.

“Os republicanos estão simplesmente mais preocupados em relação a tudo do que os democratas”, disse Lonna Atkeson, da Universidade do Novo México e do Centro de Estudos de Votações, Eleições e Democracia.

A pesquisa ouviu 1.192 adultos americanos pela internet de 17 a 21 de outubro. Os resultados têm um intervalo de credibilidade de 3,3 pontos porcentuais para mais ou para menos. O intervalo de credibilidade para democratas é 5,1 pontos porcentuais. Para republicanos, é 5,5 pontos. / REUTERS