Mulheres de topless protestam contra Trump

NOVA YORK – Duas mulheres de topless protestaram ontem contra o candidato republicano, Donald Trump, no centro de votação em que o bilionário votaria horas depois acompanhado de sua mulher, Melania.

As duas mulheres, que levavam escritas em seu corpo frases que se referiam ao polêmico áudio no qual o bilionário disse que podia fazer o que quisesse com as mulheres porque era famoso, foram retiradas por seguranças. Não ficou claro se foram presas. Cercado por um forte aparato policial, Trump chegou ao local de votação por volta das 10h50 (horário local) e saudou seus apoiadores.

Também chamou a atenção da população de Nova York ontem o famoso Naked Cowboy, artista de rua conhecido por usar apenas chapéu de caubói, cueca e botas e posar com turistas na Times Square. Ele apoia declaradamente Donald Trump.