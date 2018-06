Na reta final, artistas aderem à campanha de Hillary

Cláudia Trevisan

ENVIADA ESPECIAL / JACKSONVILLE, EUA

Não são apenas políticos que pedem votos para Hillary Clinton. Celebridades como Stevie Wonder, Jennifer Lopez, Jay Z e Jon Bon Jovi estão subindo aos palcos nos principais campos de batalha da eleição americana para defender a candidatura da democrata.

No sábado, Lopez e o ex-marido Marc Anthony fizeram um show em Miami com a participação de Hillary. Os democratas apostam na popularidade da dupla para mobilizar jovens e comunidade hispânica, que representa 15% do eleitorado da Flórida.

Hoje, Hillary estará ao lado do rapper Jay Z para um show em Ohio, outro “swing State” crucial, no qual o republicano Donald Trump está à frente nas pesquisas. “Swing State” com o maior número de votos no Colégio Eleitoral depois da Flórida, a Pensilvânia terá uma dose dupla. O cantor Stevie Wonder fará um concerto em favor de Hillary na noite de hoje.

Amanhã será a vez de Katy Perry se apresentar no Estado, onde a vantagem de Hillary sobre Trump diminuiu nos últimos dias. Jon Bon Jovi fará um show em favor de Hillary no domingo na Carolina do Norte, outro Estado crucial da disputa.

Quando completou 69 anos, no dia 26 de outubro, a candidata celebrou a data assistindo a um show da britânica Adele. Do palco, a cantora declarou seu apoio a Hillary. “Eu sou inglesa, mas o que acontece na América também me afeta”, disse. “Eu estou 100% com Hillary.” Sete dias antes, em um evento no Madison Square Garden em Nova York, a cantora Madonna disse que faria sexo oral naqueles que votassem na democrata.

Do lado republicano, é crescente o número de artistas que proíbe o uso de suas músicas em eventos de campanha de Trump. O mais recente protesto foi do grupo Backstreet Boys, seguindo os passos dos Rolling Stones, Neil Young, Aerosmith, Adele, George Harrison, White Stripes e Earth, Wind & Fire.