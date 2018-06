Obama discutirá extensão de sanções contra Moscou antes de Trump assumir

ATENAS – Barack Obama chegou nesta quarta-feira a Berlim em sua última viagem à Europa como presidente dos EUA. Entre hoje e amanhã, ele discutirá com líderes europeus a extensão das sanções contra a Rússia, vigente até o fim de janeiro. Donald Trump, que assumirá a Casa Branca no dia 20 de janeiro, deu sinais de que pretende se aproximar dos russos.

Conforme a agência Reuters, os chefes de Estado da Alemanha, França, Itália e Espanha discutirão com o líder americano a renovação das sanções a Moscou por sua intervenção na Ucrânia e debaterão novas punições pela participação em bombardeios à Síria. Há preocupação de que Trump se movimente em sentido contrário.

Líderes opositores sírios, que também estarão na capital alemã, defendem a ampliação da pressão econômica sobre os russos, que apoiam o governo do ditador Bashar Assad. Funcionários europeus temem que o Kremlin use o período que antecede a posse de Trump para ampliar sua ofensiva militar.

Depois de passar pela Grécia, Obama deve se encontrar nesta quinta-feira com a chanceler alemã, Angela Merkel.

Em Atenas, ele falou mais uma vez sobre a transição de poder para Trump e afirmou que os EUA são maiores do que qualquer um. Em um discurso com referências àquilo que a Grécia “deu à humanidade”, o presidente americano não citou diretamente Trump, mas fez alusões ao republicano.

“O próximo presidente e eu não poderíamos ser mais diferentes, mas a democracia americana é maior do que qualquer pessoa.”

Obama disse acreditar que o futuro americano estará garantido enquanto houver fé na democracia e não se abandonarem os princípios democráticos. Ele voltou a explicar que trabalhará com a equipe do magnata nas próximas semanas.

“A democracia pode ser complicada. Acreditem em mim, eu sei”, acrescentou o líder americano, que está prestes a deixar a Casa Branca após dois mandatos, nos quais enfrentou embates no Congresso liderado pelos republicanos.

Globalização. Na terça-feira, após uma reunião com o primeiro-ministro grego, Alexis Tsipras, Obama admitiu estar surpreso com a vitória de Trump e ressaltou que o magnata conseguiu capitalizar apoio sobre “a desconfiança com a globalização, as elites e as instituições”. Por isso, nesta quarta-feira Obama voltou a fazer um apelo por uma “mudança de rumo” na globalização, a fim de reduzir as desigualdades.

“As desigualdades gritantes, entre os países e dentro dos próprios territórios nacionais, nutrem um profundo sentimento de injustiça”, ressaltou o democrata após uma visita à Acrópole. “O aumento das disparidades sociais, combinado com um melhor conhecimento da sua existência, é uma mistura explosiva”, advertiu, pedindo ao mundo que garanta que os benefícios da globalização “sejam compartilhados mais amplamente e por mais pessoas”.

“Hoje, mais do que nunca, o mundo precisa de uma Europa democrática”, disse Obama. O continente atravessa uma crise de confiança e terá uma série de eleições nacionais em que líderes populistas se perfilam como fortes candidatos.

Segurança. Obama também falou da polêmica sobre o futuro da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) sob o governo de Trump. Ele disse ter confiança de que os EUA manterão os compromissos com a aliança, em uma tentativa de tranquilizar seus aliados.

“Hoje, a Otan, a maior aliança do mundo, está tão forte e preparada quanto antes. E tenho confiança de que, como o compromisso dos EUA com a aliança transatlântica dura sete décadas, seja com um governo democrata ou republicano, esse compromisso continuará. Incluindo nossa promessa e obrigação de defender cada aliado”, afirmou Obama.

Após a vitória de Trump, o democrata disse que sua intenção nessa viagem era transferir a seus “aliados mais próximos” o compromisso do presidente eleito com seus parceiros estratégicos e com a Otan. / AFP, REUTERS e EFE