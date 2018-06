Obama e Hillary farão primeiro ato de campanha juntos na terça

WASHINGTON – O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, e a virtual candidata democrata à Casa Branca, Hillary Clinton, farão campanha juntos pela primeira vez na terça-feira em Charlotte (Carolina do Norte), anunciou nesta quarta-feira, 29, a equipe da ex-secretária de Estado.

“Vi sua determinação para dar a todas as pessoas as mesmas oportunidades, não importa quão dura seja a luta, isso é o que sempre a motivou”, afirmou Obama em um vídeo divulgado este mês no qual ele endossa Hillary.

Segundo a campanha de Hillary, Obama e a candidata democrata “falarão sobre como continuar o progresso” conquistado durante a presidência do líder e sobre sua visão de “como os Estados Unidos são mais fortes unidos”.

Este será o primeiro ato de campanha dos dois juntos depois que Obama anunciou seu respaldo à candidatura de Hillary no dia 9.

A campanha da também ex-primeira-dama tinha previsto realizar o primeiro comício com o presidente em Wisconsin no dia 15, mas o massacre de Orlando (Flórida), que deixou 49 mortos e ocorreu no dia 12, obrigou a equipe a adiar o evento.

Obama e Hillary foram grandes rivais durante as eleições primárias de 2008, mas agora se reconhecem como “grandes amigos”, depois que ela foi secretária de Estado durante seu primeiro mandato.

Agora, Hillary quer aproveitar os bons índices de aprovação de Obama para fazer campanha a fim de juntar forças contra o virtual candidato republicano à presidência, o magnata Donald Trump. / EFE e NYT