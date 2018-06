Para peixe indiano e macaco chinês, Trump será o vencedor

NOVA DÉLHI – Depois do sucesso do polvo Paul para prever os resultados das partidas no Mundial de Futebol da África do Sul, a consulta aos animais virou mania.

No caso dessas eleições, o peixe indiano “médium” Chanakya II e o macaco chinês Geda designaram Donald Trump como o vencedor.

Em três ocasiões o peixe, um cíclido Flowerhorn,que vive em um aquário da cidade de Chennai, sul da Índia, comeu de um recipiente que mostrava a imagem do magnata, rejeitando todas as vezes o que tinha a foto de Hillary Clinton.

Já o macaco, diante das fotografias de Hillary e de Trump, correu para a imagem do candidato republicano e o beijou na boca. / AFP