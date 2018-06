Para Trump, Merkel cometeu erro catastrófico sobre imigrantes

WASHINGTON – Para o presidente eleito dos EUA, Donald Trump, a chanceler alemã, Angela Merkel, cometeu um “erro catastrófico” ao permitir que imigrantes em situação ilegal entrassem no país. A declaração foi feita neste domingo, 15, ao jornal britânico The Times, na qual falou de diversos temas relacionados à União Europeia.

“Acho que ela cometeu um erro muito catastrófico, foi o de pegar todos esses ilegais, sabe, pegar todas essas pessoas de qualquer lugar que elas tenham vindo”, afirmou Trump, ressaltando ter “grande respeito” pela chanceler.

Milhares de imigrantes entraram na Alemanha em 2015, graças à política de “portas abertas” de Merkel em meio ao aumento no fluxo migratório rumo à Europa causado pela guerra na Síria.

Na mesma entrevista, Trump saudou o Brexit – saída do Reino Unido da UE – e apoiou a conclusão rápida de um acordo comercial entre americanos e britânicos. “O Brexit vai acabar sendo uma grande coisa”, acrescentou Trump, referindo-se ao resultado da consulta popular de 23 de junho.

Sobre o acordo bilateral, o magnata prometeu “trabalhar muito para conseguir que seja feito rápido e de forma adequada” e confirmou que se encontrará com a primeira-ministra Theresa May logo depois de sua posse, na sexta-feira.

Segundo ele, “outros países deixarão a UE”, na esteira de Londres. “Acho que as pessoas querem sua própria identidade. Então, se você me pergunta acho que outros (países) deixarão (o bloco)”, comentou.

Aliança. Em outra entrevista divulgada neste domingo, desta vez ao jornal alemão Bild, o futuro líder dos EUA chamou a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) de “obsoleta”, voltando a criticar seus Estados-membros por não pagarem sua parte da defesa comum e se acomodarem às custas dos EUA.

“A Otan tem problemas. Está obsoleta porque, em primeiro lugar, foi concebida há muitos e muitos anos”, declarou Trump.

“Deveríamos proteger esses países, mas muitos deles não pagam o que deveriam”, retomando uma crítica constante em sua campanha. “Apenas cinco países pagam o que devem. É muito injusto com os EUA”, reclamou, ressaltando, porém, que a organização continua sendo “muito importante”.

Os EUA contribuem sozinhos com cerca de 70% das despesas militares da Otan, organização fundada em 1949 para conter a então União Soviética e o bloco do Leste Europeu. A aliança conta hoje com 28 membros, incluindo países da esfera de influência soviética. /AFP