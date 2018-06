Pesquisa da CNN aponta que Hillary venceu debate contra Trump por 52% a 39%

WASHINGTON – A candidata democrata à presidência dos EUA, Hillary Clinton, venceu na quarta-feira o terceiro e último debate contra seu rival republicano, Donald Trump, com uma margem de 13 pontos (52% contra 39%), a menor entre os três embates, de acordo com uma pesquisa da emissora CNN.

Depois do primeiro debate realizado no dia 26 de setembro, 62% optaram por Hillary e 27% por Trump – uma diferença de 35 pontos -, enquanto no segundo, no dia 9, a margem baixou para 23 pontos (57% a 34%) a favor da democrata.

Entre os que assistiram a este último debate, 50% responderam que Hillary Clinton pode administrar melhor a economia, enquanto 49% disseram que o magnata administrará melhor a imigração.

Além disso, 47% das pessoas sondadas afirmaram que Trump foi o mais sincero no debate, enquanto 46% disseram que a democrata foi a mais franca. No primeiro debate, Hillary teve uma margem de 13 pontos (53% a 40%) neste quesito.

A ORC realizou a pesquisa para a CNN após o debate, entrevistando 547 pessoas com uma margem de erro de 4%. / EFE