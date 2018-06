Primeira-ministra britânica visitará Donald Trump na primavera

LONDRES – A primeira-ministra britânica, Theresa May, visitará Donald Trump na primavera boreal, pouco depois de o presidente eleito assumir a Casa Branca em 20 de janeiro, informou Downing Street na quinta-feira, 5.

Os chefes do gabinete de May, Nick Timothy e Fiona Hill, viajaram aos Estados Unidos no mês passado para se reunir com a equipe de Trump. “Isto é parte de um processo para avançar na primeira visita da primeira-ministra com o presidente eleito Trump”, disse um porta-voz do gabinete da premiê.

“Estamos contentes de tê-lo concretizado e a primeira-ministra espera, ansiosa, visitar o novo presidente na primavera”, indicou o funcionário.

Após sua eleição, em novembro, Trump convidou May para visitá-lo “o quanto antes”, depois de a primeira-ministra ter telefonado para cumprimentá-lo.

Na ocasião, os dois reafirmaram “o fato de que a relação entre os Estados Unidos e o Reino Unido era muito importante e muito especial” e sobre a necessidade de mantê-la no atual patamar. / AFP