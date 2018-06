Relação dos EUA com América Latina ainda depende do Congresso

Fernanda Simas

Com a eleição de Donald Trump, as relações dos EUA com países da América Latina podem sofrer mudanças, mas muito dependerá do Congresso, explica o professor de Relações Internacionais da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo (Fesp-SP) Moisés Marques.

Como pode ficar essa relação?

Podemos pensar que Trump terá uma relação diferente em dois pontos: um, na relação com países que representem algum problema de segurança, leia-se em questão de imigração. Aí basta lembrar uma frase do Bush, ‘bons muros fazem bons vizinhos’. Trump vai aprofundar essa ideia de muro: seja físico ou virtual, esse muro vai aumentar. O segundo ponto é econômico, porque ele provavelmente vai recrudescer a questão de tratados de livre-comércio e países como Chile, Peru, Colômbia e o próprio México vão sofrer. Trump deve ser um pouco mais protecionista, pelas condições da eleição.

A relação com Cuba mudará?

Na minha percepção, o que foi feito nos últimos meses por Obama tornou quase irrevogável, mas a decisão passa pelo Congresso. As duas leis de embargo são do Congresso, que é quem pode mudar o rumo disso. A minha ressalva é como será a relação de Trump com as Casas. Cuba é menos importante do ponto de vista ideológico para os EUA nesse momento e a única coisa que pode fazer com que Trump tente reverter o processo é o fato de na Flórida ele ter recebido o voto de cubanos, mas é preciso ver o que o Congresso está disposto a fazer.

Acho que como a Venezuela ficou um pouco desimportante na política externa americana nos últimos tempos, ele deve ignorar. Caracas está no meio de um processo em que até o Vaticano tenta articular uma mediação e o país está muito fragmentado. Entrar nesse debate seria um erro do ponto de vista de estratégia neste momento. Trump deve esperar os próximos acontecimentos.