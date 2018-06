Revista alemã retrata Trump como meteoro em rota de colisão com a Terra

Célia Froufe

CORRESPONDENTE / LONDRES

A capa da revista semanal alemã Der Spiegel que circulará a partir de sábado, 12, traz um desenho do universo, com o planeta Terra pequeno e a aproximação de um meteoro, em escala bem maior, que lembra o perfil do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump. Na chamada, a revista afirma “O fim do mundo (como nós o conhecemos), no original “Das Ende Der Welt (wie wir sie kennen)”.

A publicação de Hamburgo, ainda uma das maiores e mais influentes da Europa continental, traz um longo material sobre os desdobramentos da vitória do republicano nos Estados Unidos e questiona em uma de suas reportagens o motivo pelo qual Trump saiu vitorioso.

A revista, cujo nome significa “O espelho” em português, foi parar na internet em 1994. No site da publicação, a primeira e a quarta notícia mais enviadas pelos leitores têm relação com a eleição de Trump. A segunda e a terceira são sobre a morte do cantor e compositor Leonard Cohen.

Na edição anterior, de número 45, a Der Spiegel trouxe uma foto de Trump e da concorrente democrata Hillary Cliton sujos de lama. O título da publicação foi grafado em inglês: The Next President (O Próximo Presidente), com o complemento em alemão: “Drehbuch einer Tragödie” (O roteiro de uma tragédia, em tradução livre).