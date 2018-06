Sem apoio de estrelas, Trump terá festa de posse com artistas country

WASHINGTON – O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, não contará com a presença de artistas internacionais e grandes estrelas do país durante as festas de comemoração pela sua posse na sexta-feira 20, mas estará cercado de alguns dos principais nomes da música country nacional.

O evento “Make America Great Again – Welcome Celebration” vai ocorrer na quinta-feira, nas vésperas da posse, e, até agora, tem confirmada a presença de poucos nomes conhecidos do grande público.

No entanto, a equipe de transição confirmou que a festa terá a participação de Toby Keith, uma das estrelas da música country americana e o ator Jon Voight. Além disso, estarão presentes, segundo a equipe, as bandas 3 Doors Down, The Piano Guys, Lee Greenwood, DJ RaviDrum e The Frontmen of Country.

A cantora Jennifer Holliday havia confirmado presença, segundo a equipe de transição do Trump, mas desistiu. Holliday, que apoiou a democrata Hillary Clinton na campanha eleitoral, havia dito que a decisão de participar do evento não seria uma declaração política, mas uma maneira de receber o povo americano em um ato feito para unir os cidadãos.

Trump fará um discurso no evento, que ocorrerá em frente ao histórico Monumento a Lincoln. De acordo com os organizadores, será uma “homenagem a um dos máximos atributos da nação, uma transição pacífica de poder”.

Desde o início dos preparativos para a posse do republicano, importantes artistas se negaram a participar na cerimônia, manifestando desacordo com as posturas do presidente eleito.

Em contraste, durante as celebrações da posse do presidente Barack Obama atuaram grupos e artistas de renome internacional como Beyoncé, Bruce Springsteen e U2. /EFE