Senado dos EUA aprova primeira medida para revogar ‘Obamacare’

WASHINGTON – O Senado dos Estados Unidos aprovou na madrugada desta quinta-feira, 12, uma resolução considerada um primeiro passo para revogar a reforma da saúde do presidente, Barack Obama, conhecida popularmente como o “Obamacare”, que beneficia cerca de 20 milhões de cidadãos.

Com 51 votos a favor e 48 contra, a resolução dá sinal verde a vários comissões do Congresso para que comecem a preparar a legislação que desmantelaria o Obamacare, uma das principais promessas eleitorais do presidente eleito, Donald Trump, e uma luta desde 2010 dos republicanos.

A resolução, aprovada como medida orçamentária, pede para as comissões listarem tal legislação para o dia 27, o que permitiria ao Congresso revogar o Obamacare, ou parte dele, já em fevereiro. Espera-se que a Câmara, que os republicanos controlam com folga, também aprove esta resolução na sexta-feira.

A medida representa uma mudança legislativa que eventualmente permitirá aos republicanos revogar o Obamacare com uma maioria simples no Senado – que controlam por 52 a 48 cadeiras – graças a seu caráter orçamentário e não com os 60 votos necessários para rejeitar muitas regras e o que exigiria o apoio de alguns democratas.

Promulgado em 2010, o Obamacare estabelece a obrigatoriedade de contar com um seguro médico e é considerada a maior conquista legislativa dos oito anos de mandato de Obama. / EFE